МИНСК, 23 фев — Sputnik. При выполнении плановых полетов 23 февраля на аэродроме Бобруйский произошел инцидент с самолетом МиГ-29, сообщили Sputnik в пресс-службе Минобороны.

"Во время разгона самолета Миг-29 произошло возгорание двигателя. В результате грамотных действий летчика и руководителя полетов не допущено негативных последствий. Никто не пострадал. Самолет не покинул территорию аэродрома", — рассказали в пресс-службе.

Причины возгорания расследуются установленным порядком.

Другие подробности происшествия в оборонном ведомстве не сообщают, по информации портала tut.by, пилот самолета был вынужден катапультироваться.

Это уже не первые авиакатастрофы с "МиГ", принадлежащими белорусским военным.

