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Инцидент с МиГ-29 под Бобруйском: пилот успел катапультироваться

23.02.2017 15:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 фев — Sputnik. При выполнении плановых полетов 23 февраля на аэродроме Бобруйский произошел инцидент с самолетом МиГ-29, сообщили Sputnik в пресс-службе Минобороны.

Инцидент с МиГ-29 под Бобруйском: пилот успел катапультироваться
© Sputnik/
Катастрофы белорусской авиации

"Во время разгона самолета Миг-29 произошло возгорание двигателя. В результате грамотных действий летчика и руководителя полетов не допущено негативных последствий. Никто не пострадал. Самолет не покинул территорию аэродрома", — рассказали в пресс-службе.

Причины возгорания расследуются установленным порядком.

Другие подробности происшествия в оборонном ведомстве не сообщают, по информации портала tut.by, пилот самолета был вынужден катапультироваться.

Это уже не первые авиакатастрофы с "МиГ", принадлежащими белорусским военным. 

 

 

 
Теги: Минск
 
 
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В Минобороны отметили, что инцидент не повле за собой негативных последствий благодаря грамотным действиям летчика и руководителя полетов.

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