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Во Львове произошла массовая драка с участием белорусов
Ночью 23 февраля в полицию Львова поступил звонок о массовой драке у отеля «Львов» на проспекте Черновола. Оказалось, что в ней принимали участие около десятка человек — местные жители и граждане Беларуси. По
Звонок о драке поступил примерно в час ночи. Позже в отношении одного из участников, 31-летнего жителя Львова, за агрессивное поведение и нецензурные выражения в адрес полиции был составлен административный протокол по статье «мелкое хулиганство».
Через три часа после событий медики сообщили, что к ним обратились трое белорусов с легкими телесными повреждениями. После оказания помощи их отпустили.
«Один из пострадавших написал в полицию заявление, по которому было открыто уголовное производство по ч.1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (Умышленное легкое телесное повреждение). Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, проводится досудебное расследование, — рассказали в отделе коммуникации полиции Львовской области.
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Из-за чего именно произошел конфликт, доподлинно не известно. Как
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Оказалось, что в ней принимали участие около десятка человек - местные жители и граждане Беларуси.
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