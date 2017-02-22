﻿ Во Львове произошла массовая драка с участием белорусов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Во Львове произошла массовая драка с участием белорусов

23.02.2017 16:01 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Ночью 23 февраля в полицию Львова поступил звонок о массовой драке у отеля «Львов» на проспекте Черновола. Оказалось, что в ней принимали участие около десятка человек — местные жители и граждане Беларуси. По информации полиции Львовской области Украины, стычка началась после словесного конфликта.

Звонок о драке поступил примерно в час ночи. Позже в отношении одного из участников, 31-летнего жителя Львова, за агрессивное поведение и нецензурные выражения в адрес полиции был составлен административный протокол по статье «мелкое хулиганство».

Через три часа после событий медики сообщили, что к ним обратились трое белорусов с легкими телесными повреждениями. После оказания помощи их отпустили.

«Один из пострадавших написал в полицию заявление, по которому было открыто уголовное производство по ч.1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (Умышленное легкое телесное повреждение). Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, проводится досудебное расследование, — рассказали в отделе коммуникации полиции Львовской области.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Видео: Ігор Зінкевич

Из-за чего именно произошел конфликт, доподлинно не известно. Как сообщает телеканал ТСН со ссылкой на запись активиста и депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича в Faceebook, гости города были в подпитии, «кричали и вели себя по-хамски». А на замечание в свой адрес ответили, что не понимают украинский язык — так завязался спор и драка. В Сети также появлялась информация, что якобы со второй стороны в драке участвовали националисты, в частности — из «Правого сектора». Сама партия это опровергла.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оказалось, что в ней принимали участие около десятка человек - местные жители и граждане Беларуси.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Инцидент с МиГ-29 под Бобруйском: пилот успел катапультироваться
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика