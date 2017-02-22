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Белорусы устроили массовую драку в центре Львова

23.02.2017 16:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 фев – Sputnik. Трое граждан Беларуси пострадали в результате массовой драки во Львове с местными жителями, сообщил украинский телеканал ТСН.

Белорусы устроили массовую драку в центре Львова
© YouTube/PinskShops. BY
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По информации Национальной полиции по Львовской области, инцидент произошел около 01:00 23 февраля на проспекте Черновола. 

"Установлено, что в драке участвовали около десяти человек – жители Львова и граждане соседнего государства. Между львовянами и гостями города возник словесный конфликт, который перерос в стычку", – сказали в полиции.

При этом, по данным телеканала, в потасовке приняли участие белорусы – трое из них впоследствии обратились в учреждение здравоохранения с легкими травмами.

Полиция в отношении одного из участников драки – 31-летнего жителя Львова – составила протокол за мелкое хулиганство, так как он вел себя агрессивно и нецензурно выражался.

Сообщается, что белорусы находились в состоянии алкогольного опьянения, шумели и не реагировали на замечания, из-за чего и возник инцидент.

В настоящее время полиция Львова возбудила по факту уголовное дело по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование.

 
Теги: Минск
 
 
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По информации СМИ, белорусы находились в состоянии алкогольного опьянения, шумели и не реагировали на замечания, из-за чего и возник инцидент.

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