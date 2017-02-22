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Водитель МАЗа умер за рулем в Лидском районе
23.02.2017 17:58 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 фев – Sputnik. Большегрузный автомобиль МАЗ съехал с трассы в поле в Лидском районе, предположительно, водитель машины умер прямо за рулем, сообщило издание "
ДТП произошло 23 февраля около 13:50 вблизи деревни Гостиловцы на автотрассы М6 "Минск – Гродно".
Сообщается, что грузовик МАЗ с прицепом, принадлежащий ОАО "Агро-техсервис", сначала выехал на обочину, а затем на поле.
По данным издания, водитель – мужчина 1966 года рождения – предположительно умер за рулем, поскольку у него на теле видимых повреждений не было обнаружено.
В настоящее время по факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.
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В настоящее время по факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.
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