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Водитель МАЗа умер за рулем в Лидском районе

23.02.2017 17:58 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 фев – Sputnik. Большегрузный автомобиль МАЗ съехал с трассы в поле в Лидском районе, предположительно, водитель машины умер прямо за рулем, сообщило издание "Лидская газета".

Водитель МАЗа умер за рулем в Лидском районе
© flickr.com/ Jorge Antonio Garcia Fernandez Follow
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ДТП произошло 23 февраля около 13:50 вблизи деревни Гостиловцы на автотрассы М6 "Минск – Гродно".

Сообщается, что грузовик МАЗ с прицепом, принадлежащий ОАО "Агро-техсервис", сначала выехал на обочину, а затем на поле.

По данным издания, водитель – мужчина 1966 года рождения – предположительно умер за рулем, поскольку у него на теле видимых повреждений не было обнаружено. 

В настоящее время по факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В настоящее время по факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

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