МИНСК, 23 фев – Sputnik. Большегрузный автомобиль МАЗ съехал с трассы в поле в Лидском районе, предположительно, водитель машины умер прямо за рулем, сообщило издание " Лидская газета ".

ДТП произошло 23 февраля около 13:50 вблизи деревни Гостиловцы на автотрассы М6 "Минск – Гродно".

Сообщается, что грузовик МАЗ с прицепом, принадлежащий ОАО "Агро-техсервис", сначала выехал на обочину, а затем на поле.

По данным издания, водитель – мужчина 1966 года рождения – предположительно умер за рулем, поскольку у него на теле видимых повреждений не было обнаружено.

В настоящее время по факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.