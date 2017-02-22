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Израильские ВВС сбили палестинский беспилотник над сектором Газа
23.02.2017 18:28 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 фев – Sputnik. Истребитель ВВС Израиля сбил над сектором Газа палестинский беспилотный летательный аппарат, сообщила армейская пресс-служба.
© Sputnik/ Сергей Пушкин
По данным военных, дрон принадлежал боевикам правящего в анклаве движения ХАМАС, однако его предназначение не уточняется.
"ВВС Израиля перехватили беспилотный летательный аппарат ХАМАС, взлетевший из Газы, нейтрализовав непосредственную угрозу его проникновения в израильское воздушное пространство", – сообщили военные.
По данным израильского военного ведомства, дрон упал в Средиземное море.
Предыдущий случай перехвата палестинского беспилотника произошел в сентябре прошлого года.
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По данным израильского военного ведомства, дрон упал в Средиземное море.
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