МИНСК, 23 фев – Sputnik. Истребитель ВВС Израиля сбил над сектором Газа палестинский беспилотный летательный аппарат, сообщила армейская пресс-служба.



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По данным военных, дрон принадлежал боевикам правящего в анклаве движения ХАМАС, однако его предназначение не уточняется.

"ВВС Израиля перехватили беспилотный летательный аппарат ХАМАС, взлетевший из Газы, нейтрализовав непосредственную угрозу его проникновения в израильское воздушное пространство", – сообщили военные.

По данным израильского военного ведомства, дрон упал в Средиземное море.

Предыдущий случай перехвата палестинского беспилотника произошел в сентябре прошлого года.