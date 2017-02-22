МИНСК, 23 фев – Sputnik. Несовершеннолетний молодой человек попал в ДТП в Скидельком районе – подросток, взяв машину у родителей, не справился с управлением аввтомобиля, который, выехав поле, перевернулся, сообщил ресурс " АвтоГродно ".

Авария произошла 23 февраля около 11:00 на автодороге "Скидель – Озеры – Поречье".

Сообщается, что машина "Лада", за рулем которой находился 15-летний подросток, вылетела в поле и несколько раз перевернулась.

Как стало известно "АвтоГродно", молодой человек взял автомобиль у родителей, чтобы покататься, а занос допустил, заметив на дороге сотрудников ГАИ.

По информации УВД Гомельского облисполкома, несовершеннолетний в аварии не пострадал. По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время проводят проверку.