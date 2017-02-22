|
Подросток на отцовской "Ладе" перевернулся в Скидельском районе
23.02.2017 18:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 фев – Sputnik. Несовершеннолетний молодой человек попал в ДТП в Скидельком районе – подросток, взяв машину у родителей, не справился с управлением аввтомобиля, который, выехав поле, перевернулся, сообщил ресурс "
Авария произошла 23 февраля около 11:00 на автодороге "Скидель – Озеры – Поречье".
Сообщается, что машина "Лада", за рулем которой находился 15-летний подросток, вылетела в поле и несколько раз перевернулась.
Как стало известно "АвтоГродно", молодой человек взял автомобиль у родителей, чтобы покататься, а занос допустил, заметив на дороге сотрудников ГАИ.
По информации УВД Гомельского облисполкома, несовершеннолетний в аварии не пострадал. По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время проводят проверку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодой человек взял автомобиль у родителей, чтобы покататься, а занос допустил, заметив на дороге сотрудников ГАИ.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии