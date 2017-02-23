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Взрыв на химическом заводе в Узбекистане, есть жертвы
В Фергане на заводе «Ферганаазот» произошел взрыв, погибли несколько человек,
Взрыв произошел днем 23 февраля при проведении ремонтно-монтажных работ в аммиачном цехе. Подробности происшествия не называются. Количество жертв также неизвестно.
В МЧС рассказали, что создана правительственная комиссия по выяснению причин и обстоятельств происшествия, а также оказанию необходимой помощи семьям пострадавших.
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Взрыв произошел днем 23 февраля при проведении ремонтно-монтажных работ в аммиачном цехе.
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Архив (ЧП)
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