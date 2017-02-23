В Фергане на заводе «Ферганаазот» произошел взрыв, погибли несколько человек, сообщает МЧС Узбекистана.



Фото: azot.uz

Взрыв произошел днем 23 февраля при проведении ремонтно-монтажных работ в аммиачном цехе. Подробности происшествия не называются. Количество жертв также неизвестно.

В МЧС рассказали, что создана правительственная комиссия по выяснению причин и обстоятельств происшествия, а также оказанию необходимой помощи семьям пострадавших.