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Катапультировавшийся из МиГ-29 пилот получил травму ноги
23.02.2017 20:30 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 фев – Sputnik. Пилот после катапультирования из загоревшегося во время взлета военного самолета МиГ-29 получил травму ноги, сообщил корреспондент Sputnik из Бобруйска.
© Sputnik/ Сергей Лескеть
В четверг на аэродроме возле Бобруйска во время разгона у истребителя МиГ-29 загорелся двигатель. По информации Министерства обороны Беларуси, самолет не покинул пределов взлетно-посадочной полосы, а пилоту пришлось катапультироваться.
Как передает корреспондент Sputnik, на месте ЧП работают сотрудники МЧС и спасатели, а на территорию аэродрома посторонних не пропускают.
Как стало известно, пилот МиГа после катапультирования получил травму ноги.
Как ранее заявили в Минобороны, данный полет МиГ-29 23 февраля был плановым.
В настоящее время подробности произошедшего белорусское военное ведомство не сообщает. Сразу после публикации информации об инциденте возле Бобруйска сайт Минобороны
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В настоящее время на аэродроме возле Бобруйска работают сотрудники МЧС и прокуратуры.
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