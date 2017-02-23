МИНСК, 23 фев – Sputnik. Пилот после катапультирования из загоревшегося во время взлета военного самолета МиГ-29 получил травму ноги, сообщил корреспондент Sputnik из Бобруйска.

В четверг на аэродроме возле Бобруйска во время разгона у истребителя МиГ-29 загорелся двигатель. По информации Министерства обороны Беларуси, самолет не покинул пределов взлетно-посадочной полосы, а пилоту пришлось катапультироваться.

Как передает корреспондент Sputnik, на месте ЧП работают сотрудники МЧС и спасатели, а на территорию аэродрома посторонних не пропускают.

Как стало известно, пилот МиГа после катапультирования получил травму ноги.

Как ранее заявили в Минобороны, данный полет МиГ-29 23 февраля был плановым.

В настоящее время подробности произошедшего белорусское военное ведомство не сообщает. Сразу после публикации информации об инциденте возле Бобруйска сайт Минобороны оказался недоступен для пользователей .