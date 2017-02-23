МИНСК, 24 фев — Sputnik. Государственный обвинитель в пятницу попросит срок для фигурантов уголовного дела об убийстве двух человек в квартире на улице Алибегова в Минске. На 24 февраля запланированы прения сторон и последнее слово в суде обвиняемых.



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Тела мужчины и женщины с многочисленными ножевыми ранениями шеи и туловища были обнаружены в квартире многоэтажки по улице Алибегова в конце декабря прошлого года. Милиция задержала двоих подозреваемых, в ходе следствия выяснилось, что они были наняты бывшей подругой убитого за пять миллионов неденоминированных рублей для того, чтобы отомстить экс-бойфренду. Коллегия по уголовным делам Мингорсуда рассмотрение уголовного дела о двойном заказном убийстве на улице Алибегова в Минске начала 16 декабря 2016 года.

"24 февраля в 10:00 в Минском городском суде продолжатся судебные прения по данному делу", — сообщили Sputnik в пятницу в суде.

Обвиняемыми по данному делу являются уроженец России, ранее неоднократно судимый Александр Жильников и Вячеслав Сухарко, минчанин, до задержания они работали в Минске на пилораме. Третья обвиняемая, Алина Шульганова, 1985 года рождения, минчанка, которая, по версии следствия, наняла убийц для своего бойфренда и его новой любовницы, ранее работала воспитателем в детском саду, а также в районной структуре БРСМ.