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Взрыв на химзаводе на востоке Узбекистана: есть жертвы
24.02.2017 08:11 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 фев — Sputnik. На крупнейшем производителе азотных удобрений в Узбекистане АО "Ферганаазот" в четверг произошел взрыв, сообщает
"Двадцать третьего февраля в Фергане на ОАО "Ферганаазот" при проведении ремонтно-монтажных работ в аммиачном цехе произошел взрыв. Имеются жертвы", — говорится в сообщении. Число жертв не указывается.
По данным МЧС, создана правительственная комиссия по выяснению причин и обстоятельств происшествия, а также оказанию всей необходимой помощи семьям пострадавших.
Предприятие "Ферганаазот" (ранее ПО "Азот") было введено в строй в 1956 году и в настоящий момент является крупнейшим предприятием химической отрасли по выпуску азотных удобрений — аммиачной селитры и карбамида. Проектная мощность предприятия составляет 270 тысяч тонн карбамида и 350 тысяч тонн аммиачной селитры в год. На заводе работают более семи тысяч человек. Это крупнейшее предприятие по производству удобрений в Узбекистане. Почти три четверти акций предприятия принадлежит государству, а практически вся оставшаяся доля — акционерной компании "Узкимесаноат".
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Инцидент произошел в 16:30 по местному времени (18:30 по минскому) в цехе, где велись ремонтные работы.
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