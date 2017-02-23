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Взрыв на химзаводе на востоке Узбекистана: есть жертвы

24.02.2017 08:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 фев — Sputnik. На крупнейшем производителе азотных удобрений в Узбекистане АО "Ферганаазот" в четверг произошел взрыв, сообщает Sputnik Узбекистан со ссылкой на МЧС республики.

"Двадцать третьего февраля в Фергане на ОАО "Ферганаазот" при проведении ремонтно-монтажных работ в аммиачном цехе произошел взрыв. Имеются жертвы", — говорится в сообщении. Число жертв не указывается.

По данным МЧС, создана правительственная комиссия по выяснению причин и обстоятельств происшествия, а также оказанию всей необходимой помощи семьям пострадавших.

Предприятие "Ферганаазот" (ранее ПО "Азот") было введено в строй в 1956 году и в настоящий момент является крупнейшим предприятием химической отрасли по выпуску азотных удобрений — аммиачной селитры и карбамида. Проектная мощность предприятия составляет 270 тысяч тонн карбамида и 350 тысяч тонн аммиачной селитры в год. На заводе работают более семи тысяч человек. Это крупнейшее предприятие по производству удобрений в Узбекистане. Почти три четверти акций предприятия принадлежит государству, а практически вся оставшаяся доля — акционерной компании "Узкимесаноат".

 
Теги: Минск
 
 
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Инцидент произошел в 16:30 по местному времени (18:30 по минскому) в цехе, где велись ремонтные работы.

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