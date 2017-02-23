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Электрик погиб на пожаре в санатории на Нарочи
24.02.2017 09:11 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 фев – Sputnik. Мужчина погиб в санатории в Мядельском районе в результате пожара, сообщили Sputnik в пятницу в Минском областном УМЧС.
© Фото: МЧС Беларуси
Инцидент в оздоровительном комплексе "Чайка", расположенном возле деревни Зубреневка, произошел накануне вечером.
"В 18:00 поступило сообщение о пожаре в комнате на первом этаже двухэтажного кирпичного реконструируемого здания спального корпуса, в результате пожара погиб гражданин 1986 года рождения", – сказали в МЧС.
Там также сообщили, что погибший был электриком и работал в ООО "Новлан". В результате пожара в комнате повреждено имущество, закопчены стены.
По информации управления, в настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину возникновения огня.
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В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину возникновения огня.
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