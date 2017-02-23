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ВАЗ сбил двух пешеходов в Мозыре
24.02.2017 09:40 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 фев – Sputnik. Два человека пострадали в результате ДТП в Мозыре – людей на пешеходном переходе сбил легковой автомобиль, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Инцидент произошел накануне вечером – около 20:30 на бульваре Юности районного центра.
"Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2109, совершил наезд на пешеходов, которые пересекали проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу", – сказали в ГАИ.
Там также сообщили, что пострадавшие получили в результате ДТП травмы и были доставлены прибывшей на место аварии скорой в Мозырскую центральную районную больницу.
В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту аварии проверку.
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Пострадавшие были доставлены прибывшей на место аварии скорой в Мозырскую центральную районную больницу.
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