МИНСК, 24 фев – Sputnik. Два человека пострадали в результате ДТП в Мозыре – людей на пешеходном переходе сбил легковой автомобиль, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Инцидент произошел накануне вечером – около 20:30 на бульваре Юности районного центра.

"Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2109, совершил наезд на пешеходов, которые пересекали проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что пострадавшие получили в результате ДТП травмы и были доставлены прибывшей на место аварии скорой в Мозырскую центральную районную больницу.

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту аварии проверку.