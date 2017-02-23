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ВАЗ сбил двух пешеходов в Мозыре

24.02.2017 09:40 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 фев – Sputnik. Два человека пострадали в результате ДТП в Мозыре – людей на пешеходном переходе сбил легковой автомобиль, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ВАЗ сбил двух пешеходов в Мозыре
© Фото: АвтоГродно
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Инцидент произошел накануне вечером – около 20:30 на бульваре Юности районного центра.

"Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2109, совершил наезд на пешеходов, которые пересекали проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что пострадавшие получили в результате ДТП травмы и были доставлены прибывшей на место аварии скорой в Мозырскую центральную районную больницу.

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту аварии проверку.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Пострадавшие были доставлены прибывшей на место аварии скорой в Мозырскую центральную районную больницу.

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