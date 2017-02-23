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Полеты боевой авиации на аэродроме под Бобруйском прекращены

24.02.2017 09:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 фев – Sputnik. Полеты боевой авиации на военном аэродроме возле Бобруйска временно прекращены, сообщило издание "Коммерческий курьер".

Полеты боевой авиации на аэродроме под Бобруйском прекращены
© Sputnik/
Катапультировавшийся из МиГ-29 пилот получил травму ноги

Инцидент на аэродроме произошел накануне днем: во время взлета загорелся двигатель истребителя МиГ-29 ВВС Беларуси. Пилот боевой машины вынужден был катапультироваться.

Как сообщает издание, в настоящее время все полеты боевой авиации на аэродроме прекращены. 

По данным издания, на аэродроме также усилены меры безопасности – выставлены дополнительные посты охраны.

Как ранее сообщили в Министерстве обороны Беларуси в результате ЧП никто не пострадал, самолет не покинул пределов взлетно-посадочной полосы. Известно, что с летчиком все в порядке – он при приземлении получил травму ноги.

В Минобороны пока не раскрывают подробностей инцидента, поскольку по факту нештатной ситуации с МиГ-29 в настоящее время проводится проверка.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минобороны пока не раскрывают подробностей инцидента, поскольку по факту нештатной ситуации с МиГ-29 в настоящее время проводится проверка.

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