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Полеты боевой авиации на аэродроме под Бобруйском прекращены
24.02.2017 09:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 фев – Sputnik. Полеты боевой авиации на военном аэродроме возле Бобруйска временно прекращены, сообщило издание "
Инцидент на аэродроме произошел накануне днем: во время взлета
Как сообщает издание, в настоящее время все полеты боевой авиации на аэродроме прекращены.
По данным издания, на аэродроме также усилены меры безопасности – выставлены дополнительные посты охраны.
Как ранее сообщили в Министерстве обороны Беларуси в результате ЧП никто не пострадал, самолет не покинул пределов взлетно-посадочной полосы. Известно, что с летчиком все в порядке – он при приземлении получил травму ноги.
В Минобороны пока не раскрывают подробностей инцидента, поскольку по факту нештатной ситуации с МиГ-29 в настоящее время проводится проверка.
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В Минобороны пока не раскрывают подробностей инцидента, поскольку по факту нештатной ситуации с МиГ-29 в настоящее время проводится проверка.
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