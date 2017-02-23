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Жуткая авария под Лепелем: один человек погиб, пострадали два ребенка

24.02.2017 10:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 фев – Sputnik. Один человек погиб и еще трое, в том числе два несовершеннолетних ребенка, пострадали в ДТП с грузовиком в Лепельском районе, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Жуткая авария под Лепелем: один человек погиб, пострадали два ребенка
© Sputnik / Виктор Толочко
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Авария произошла в пятницу 24 февраля около 08:00 в агрогородке Старое Лядно: грузовик ГАЗ-53 врезался в Citroen Xsara, в котором ехали 35-летний мужчина, 34-летняя женщина и двое несовершеннолетних детей — девочки 2008 и 2010 годов рождения.

"В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Пассажиры с закрытыми черепно-мозговыми травмами доставлены в Лепельскую центральную районную больницу", — сказала Сахарова.

По ее словам, в настоящее время медики оказывают пострадавшим помощь. По информации УСК, водитель грузового автомобиля, который от удара вылетел на обочину, не пострадал.

Сейчас на месте ДТП работают следователи Лепельского райотдела Следственного комитета. В СК обратились к гражданам, которые стали свидетелями аварии, с просьбой сообщить известную им информацию в правоохранительные органы.

 
Теги: Минск
 
 
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