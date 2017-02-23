Адвокат убеждает суд в том, что обвиняемая Шульганова не организовывала убийства своего бывшего любовника Вячеслава Тихомирова и его новой подруги Виктории Кешиковой.

"Она не преследовала умысла на организацию тяжких телесных повреждений — ее цель была разлучить Кешикову и Тихомирова. И вернуть его обратно",- заявил адвокат. По его словам, Шульганова хотела запугать и Выдворить Кешикову из Минска на 2 недели, собрать компромат на новую любовницу бывшего бой-френда, хотела, чтобы Кешиковой и Тихомирову были причинены синяки, ссадины и ушибы.

Более того, по мнению адвоката Шульганова стала жертвой минчанина Матвеева, так называемого детектива, которому она заказала компромат на Кешикову, а он ее обманывал, выманивал деньги, увеличивал суммы оплаты за свою работу. Адвокат отметил, что Матвеев несколько раз привлекался к ответственности за мошенничество и был осужден.

Адвокат рассказал, что во время переговоров с Матвеевым предлагались разные варианты устранения Кешикововой — навести порчу, подбросить наркотики, "сдать в Новинки", вывезти за город, раздеть и бросить в нежилом доме, чтобы "приняли за сумасшедшую".

Защитник также сообщил, что какое-то время Шульганова, Тихомиров и Кешикова проживали вместе, а между любовницами Тихомирова происходили потасовки.

Адвокат также отметил, предварительное расследование проводилась с конца 2015 года, но по его мнению "осталось много вопросов".

По его словам, следователи на стадии предварительного расследования не не были беспристрастными и не установили индивидуальную роль каждого из трех подельников.