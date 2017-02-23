|
Прокурор попросила 15 лет для минчанки, нанявшей убийц для любовника
24.02.2017 11:04 — ЧП | Sputnik Беларусь
Адвокат убеждает суд в том, что обвиняемая Шульганова не организовывала убийства своего бывшего любовника Вячеслава Тихомирова и его новой подруги Виктории Кешиковой.
"Она не преследовала умысла на организацию тяжких телесных повреждений — ее цель была разлучить Кешикову и Тихомирова. И вернуть его обратно",- заявил адвокат. По его словам, Шульганова хотела запугать и Выдворить Кешикову из Минска на 2 недели, собрать компромат на новую любовницу бывшего бой-френда, хотела, чтобы Кешиковой и Тихомирову были причинены синяки, ссадины и ушибы.
Более того, по мнению адвоката Шульганова стала жертвой минчанина Матвеева, так называемого детектива, которому она заказала компромат на Кешикову, а он ее обманывал, выманивал деньги, увеличивал суммы оплаты за свою работу. Адвокат отметил, что Матвеев несколько раз привлекался к ответственности за мошенничество и был осужден.
Адвокат рассказал, что во время переговоров с Матвеевым предлагались разные варианты устранения Кешикововой — навести порчу, подбросить наркотики, "сдать в Новинки", вывезти за город, раздеть и бросить в нежилом доме, чтобы "приняли за сумасшедшую".
Защитник также сообщил, что какое-то время Шульганова, Тихомиров и Кешикова проживали вместе, а между любовницами Тихомирова происходили потасовки.
Адвокат также отметил, предварительное расследование проводилась с конца 2015 года, но по его мнению "осталось много вопросов".
По его словам, следователи на стадии предварительного расследования не не были беспристрастными и не установили индивидуальную роль каждого из трех подельников.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Адвокат убеждает суд в том, что обвиняемая Шульганова не организовывала убийства своего бывшего любовника Вячеслава Тихомирова и его новой подруги Виктории...
|
Архив (ЧП)
Комментарии