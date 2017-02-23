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В Дубровно россияне пытались украсть комбайн

24.02.2017 11:04 — ЧП | Tut.by  
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В Дубровно россияне пытались украсть зерноуборочный комбайн. «Лида-1300» с жаткой вызвала подозрения у жителей приграничной деревни — сейчас явно не сезон для путешествия по полям специализированной сельхозтехники. Бдительные сельчане позвонили в РОВД. Сотрудники ГАИ остановили комбайн всего в нескольких метрах от границы с Россией, пишет «СБ Беларусь Сегодня».

Двое россиян, которые управляли машиной, объяснили: они, мол, не воры, а комбайн им «полюбовно» отдали в хозяйстве. Не бесплатно, конечно. Расчет должен произойти после того, как они выедут с территории Беларуси.

Прокурор Дубровенского района Михаил Патеев рассказывает:

— Никаких документов на технику у похитителей при себе не было, зато они имели на руках полмиллиона российских рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается — нужно установить, были ли причастны к хищению комбайна должностные лица сельхозпредприятия. В хозяйстве не отрицают, что собирались продать россиянам комбайн, который те ремонтировали на протяжении нескольких недель. Но сделать это не успели, так как гости, мол, самовольно распорядились техникой.

Незадолго до инцидента по документам комбайн списали, как полностью изношенный. Его стоимость по цене металла установили в 3 тысячи рублей, а продать россиянам, якобы, собирались за 10 тысяч рублей. Но эксперты утверждают, что износ техники — всего 66 процентов, а значит и стоимость — как минимум в пять раз дороже.

Настораживает и тот факт, что чуть раньше в этом же хозяйстве «пропал» энергонасыщенный трактор.

 
 
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