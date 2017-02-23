МИНСК, 24 фев – Sputnik. Три протокола составили сотрудники ГАИ в отношении водителя, который, находясь в нетрезвом состоянии, вез в автомобиле троих несовершеннолетних детей, сообщили Sputnik в УВД Минского облисполкома.

Инспекторы ГАИ в деревне Снов машину Volkswagen Sharan остановили вечером 21 февраля – в салоне кроме водителя находились трое несовершеннолетних, двое детей водителя и его племянник.

"При начале общения с водителем возникли подозрения насчет его физического состояния – опьянение определялось визуально по неуверенным движениям", – сказали в УВД.

В управлении рассказали, что мужчину от управления транспортным средством отстранили, а детей доставили домой инспекторы.

По данным милиции, медицинское освидетельствование водителя подтвердило, что он пьян – в выдыхаемом воздухе оказалось 1,7 промилле алкоголя.

В отношении сельчанина было составлено три административных протокола, мужчина может лишиться права управления автомобилем на три года.