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ГАИ: по факту смерти водителя за рулем МАЗа назначена экспертиза

24.02.2017 11:48 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 фев – Sputnik. Судебно-медицинская экспертиза назначена по факту смерти водителя грузового автомобиля МАЗ в Лидском районе, сообщили Sputnik в пятницу в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

ГАИ: по факту смерти водителя за рулем МАЗа назначена экспертиза
© Фото: Лидская газета
Водитель МАЗа умер за рулем в Лидском районе

Инцидент произошел накануне около 13:50 на автодороге М6 "Минск – Гродно": возле деревни Гостиловцы грузовой МАЗ съехал в кювет, мужчина, находившийся за рулем, был мертв.

"Наиболее вероятная причина смерти водителя – остановка сердца, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая ее установит", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что МАЗ вез удобрения с железнодорожной станции на одно из СПК района. По информации инспекции, на теле мужчины 1966 года рождения эксперты не обнаружили видимых травм. 

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В инспекции полагают, что водитель грузовика, скорее всего, скончался от остановки сердца.

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