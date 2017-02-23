МИНСК, 24 фев – Sputnik. Судебно-медицинская экспертиза назначена по факту смерти водителя грузового автомобиля МАЗ в Лидском районе, сообщили Sputnik в пятницу в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел накануне около 13:50 на автодороге М6 "Минск – Гродно": возле деревни Гостиловцы грузовой МАЗ съехал в кювет, мужчина, находившийся за рулем, был мертв.

"Наиболее вероятная причина смерти водителя – остановка сердца, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая ее установит", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что МАЗ вез удобрения с железнодорожной станции на одно из СПК района. По информации инспекции, на теле мужчины 1966 года рождения эксперты не обнаружили видимых травм.