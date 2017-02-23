|
Дело о заказном убийстве: прокурор просит расстрелять двух обвиняемых
24.02.2017 12:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 — Sputnik. Государственный обвинитель попросила суд назначить двум фигурантам уголовного дела о заказном убийстве на улице Алибегова в Минске исключительную меру наказания — смертную казнь.
Дело о двойном убийстве рассматривается в Минском городском суде. Бывшая активистка БРСМ обвиняется в том, что заказала убийство своего бывшего бойфренда и его любовницы, по делу проходят еще два фигуранта — исполнители, которые нанесли жертвам более 150 ножевых ранений.
Как заявила в суде прокурор Наталья Петровская, она считает доказанной вину фигурантов данного дела и просит суд назначить 44-летнему Александру Жильникову и 24 —летнему Вячеславу Сухарко смертную казнь, а 27-летней минчанке Алине Шульгановой 15 лет лишения свободы.
Сегодня в суде продолжились прения сторон, также двое обвиняемых выступили с последним словам в суде.
Последует
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двум фигурантам дела о заказном убийстве на улице Алибегова в Минске государственный обвинитель попросила назначить исключительную меру наказания.
|
Архив (ЧП)
Комментарии