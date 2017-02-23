МИНСК, 24 — Sputnik. Государственный обвинитель попросила суд назначить двум фигурантам уголовного дела о заказном убийстве на улице Алибегова в Минске исключительную меру наказания — смертную казнь.

Дело о двойном убийстве рассматривается в Минском городском суде. Бывшая активистка БРСМ обвиняется в том, что заказала убийство своего бывшего бойфренда и его любовницы, по делу проходят еще два фигуранта — исполнители, которые нанесли жертвам более 150 ножевых ранений.

Как заявила в суде прокурор Наталья Петровская, она считает доказанной вину фигурантов данного дела и просит суд назначить 44-летнему Александру Жильникову и 24 —летнему Вячеславу Сухарко смертную казнь, а 27-летней минчанке Алине Шульгановой 15 лет лишения свободы.

Сегодня в суде продолжились прения сторон, также двое обвиняемых выступили с последним словам в суде.

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