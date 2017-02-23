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ДТП в Высоком: нетрезвый водитель на VW врезался в остановку

24.02.2017 12:26 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 фев – Sputnik. Нетрезвый водитель в Высоком врезался на автомобиле в остановку общественного транспорта, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП в Высоком: нетрезвый водитель на VW врезался в остановку
© Фото: Ск Беларуси
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Авария произошла накануне около 18:40 на улице Советской, за рулем автомобиля  Volkswagen находился житель Бреста.

"Брестчанин не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил столкновение с пунктом остановки общественного транспорта", – сообщили в ГАИ.

По данным инспекции, водитель и пассажир машины на момент ДТП были в состоянии алкогольного опьянения, от прохождения медосвидетельствования мужчины отказались.

Собеседники Sputnik добавили, что в отношении водителя были составлены два протокола, в настоящее время по факту аварии ГАИ проводит проверку.

Известно, что во время ДТП на остановке не было пассажиров. Как сообщают местные СМИ, мужчина отмечал День защитника Отечества, а за руль сел, так как ему нужно было забрать с железнодорожной станции супругу.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Мужчина отмечал День защитника Отечества, а за руль сел, так как ему нужно было забрать с железнодорожной станции супругу.

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