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Пять сотрудников Могилевоблавтотранса попались на взятках

24.02.2017 13:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 фев – Sputnik. Управление Следственного комитета по Могилевской области возбудило уголовное дело в отношении пяти сотрудников ОАО "Могилевоблавтотранс", которые подозреваются в получении взяток, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УСК Оксана Соленюк.

Пять сотрудников Могилевоблавтотранса попались на взятках
© flickr.com/ Jordan Gillespie
За взятку задержан директор "Крупского райагросервиса"

По данным следствия, группа работников отдела контроля пассажирского транспорта ОАО, с 2014 года по февраль 2017-го в здании Бобруйского автовокзала брали у водителей предприятия с каждого рейса деньги за якобы проведенные проверки транспорта. 

"Сумма незаконно полученных денежных средств зависела от протяженности маршрута и составляла от 2 рублей 50 копеек до 5 рублей за рейс", – сказала Соленюк.

По ее словам, сейчас следователи допрашивают свидетелей и потерпевших, а также собирают материалы на подозреваемых, на имущество которых, в том числе деньги, недвижимость и машины, наложен арест.

Собеседница Sputnik отметила, что действия сотрудников ОАО квалифицированы по ч. 2 ст. 430 (получение взятки группой лиц) Уголовного кодекса Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Работники отдела контроля пассажирского транспорта три года брали с водителей деньги за якобы проведенные проверки.

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