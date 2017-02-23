МИНСК, 24 фев — Sputnik. Гомельчанина сняли с поезда "Гомель – Санкт-Петербург" за курение марихуаны в туалете вагона, сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.



© Sputnik Яков Андреев Более 28 килограммов марихуаны обнаружено в тайнике у витебчанина

Мужчина ехал в Россию на заработки, однако по пути ему захотелось "расслабиться" при помощи наркотика.

"Гомельчанин по дороге решил покурить, вышел в тамбур, заперся в уборной. Когда поезд приближался к Могилеву, проводница пошла проверять туалеты – по правилам они должны закрываться за определенное время до подъезда к крупным станциям. Но один из них оказался заперт изнутри", – сообщила Соленюк, ее слова приводит газета " СБ. Беларусь сегодня ".

Как добавила официальный представитель УСК, на стук никто не отвечал. "Но из-за двери пахло куревом, причем запах был необычный. Дама, заподозрив неладное, вызвала милицию", – уточнила Соленюк.

Позже выяснилось, что мужчина курил именно марихуану, а при нем обнаружили еще 10 граммов наркотика. Гомельчанина сняли с поезда и возбудили против него уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.

Как уточнили в СК, ранее 33-летний белорус уже привлекался по этой же статье УК.