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Гомельчанина сняли с поезда за курение "травки" в туалете

24.02.2017 13:44 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 фев — Sputnik. Гомельчанина сняли с поезда "Гомель – Санкт-Петербург" за курение марихуаны в туалете вагона, сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Гомельчанина сняли с поезда за курение "травки" в туалете
© Sputnik Яков Андреев
Более 28 килограммов марихуаны обнаружено в тайнике у витебчанина

Мужчина ехал в Россию на заработки, однако по пути ему захотелось "расслабиться" при помощи наркотика.

"Гомельчанин по дороге решил покурить, вышел в тамбур, заперся в уборной. Когда поезд приближался к Могилеву, проводница пошла проверять туалеты – по правилам они должны закрываться за определенное время до подъезда к крупным станциям. Но один из них оказался заперт изнутри", – сообщила Соленюк, ее слова приводит газета "СБ. Беларусь сегодня".

Как добавила официальный представитель УСК, на стук никто не отвечал. "Но из-за двери пахло куревом, причем запах был необычный. Дама, заподозрив неладное, вызвала милицию", – уточнила Соленюк.

Позже выяснилось, что мужчина курил именно марихуану, а при нем обнаружили еще 10 граммов наркотика. Гомельчанина сняли с поезда и возбудили против него уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.

Как уточнили в СК, ранее 33-летний белорус уже привлекался по этой же статье УК.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Бдительная проводница почувствовала необычный запах дыма из запертого туалета и позвала милицию.

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