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Автобус с пассажирами перевернулся в Мядельском районе
24.02.2017 14:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 фев – Sputnik. Два человека пострадали в результате опрокидывания пассажирского автобуса Миноблавтотранса в Мядельском районе, сообщил портал
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Авария произошла около 07:00 на 45-м километре дороги Р58 "Минск – Мядель", транспортное средство выполняло перевозку пассажиров по маршруту Вилейка – Минск.
По информации очевидцев, автобус на скользкой дороге занесло, он съехал на обочину и перевернулся.
Сообщается, что в аварии пострадали два человека – мужчину с места ДТП забрала машина скорой медицинской помощи, позже к медикам также обратилась женщина.
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По информации очевидцев, автобус на скользкой дороге занесло, он съехал на обочину и перевернулся.
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