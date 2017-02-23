﻿ Автобус с пассажирами перевернулся в Мядельском районе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Автобус с пассажирами перевернулся в Мядельском районе

24.02.2017 14:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 24 фев – Sputnik. Два человека пострадали в результате опрокидывания пассажирского автобуса Миноблавтотранса в Мядельском районе, сообщил портал Abw.

Автобус с пассажирами перевернулся в Мядельском районеМогилеве" title="ДТП с участием маршрутки в Могилеве" class="">
© Фото: УГАИ УВД Могилевского облисполкома
ГАИ ищет очевидцев двойного ДТП с участием маршрутки в Могилеве

Авария произошла около 07:00 на 45-м километре дороги Р58 "Минск – Мядель", транспортное средство выполняло перевозку пассажиров по маршруту Вилейка – Минск. 

По информации очевидцев, автобус на скользкой дороге занесло, он съехал на обочину и перевернулся.

Сообщается, что в аварии пострадали два человека – мужчину с места ДТП забрала машина скорой медицинской помощи, позже к медикам также обратилась женщина.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации очевидцев, автобус на скользкой дороге занесло, он съехал на обочину и перевернулся.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Гомельчанина сняли с поезда за курение "травки" в туалете
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика