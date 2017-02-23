﻿ В Молодечненском районе молодые люди устроили в деревне погоню за краденым кабаном. 21.by
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В Молодечненском районе молодые люди устроили в деревне погоню за краденым кабаном

24.02.2017 14:51 — ЧП | Tut.by  
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В деревне Трепалово Молодечненского района ночью 23 февраля из частного хлева украли кабана. Злоумышленники зарезали его, но свежего мяса поесть не успели. Подробности рассказали в Следственном комитете.

Старший следователь Молодечненского РОЧС Юрий Богушевич рассказал изданию «Край.бай»:

— По подозрению в краже задержан 24-летний житель Трепалова. Молодой человек ранее не судим, работает слесарем в сельскохозяйственном кооперативе. Кабана он украл из хлева соседа. Хозяин обнаружил пропажу и позвонил в милицию. Однако живым вернуть животное хозяину не удалось. Задержали подозреваемого, когда тот уже собирался поесть свежего мяса.

Как стало известно из источников в правоохранительных органах, до того как зарезать кабана, подозреваемый с двумя друзьями гонял его по окрестностям деревни Трепалово.

Накануне парни отдыхали в гостях у хозяина животного. По предварительной версии, ночью подозреваемый выпустил кабана из хлева, потом позвал друзей, которые якобы не знали, откуда тот взялся.

Ребята гонялись за кабаном по всей деревне, потом — по ее окрестностям. Пробежали около трех километров и нагнали животное возле хутора Васюковщина, где и зарезали уставшую добычу.

Потом позвонили знакомому, тот приехал на машине. Кабана погрузили в автомобиль и отвезли в Марково, где разделали тушу и собирались жарить мясо. Там, в Марково, оперативники их и задержали после заявления хозяина о совершенном преступлении.

Тушу хозяину вернули. Он не очень расстроился. Мол, сам собирался колоть кабана. Причиненный ущерб составил 480 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса (Кража). Максимальное наказание за такое преступление — три года лишения свободы.

 
 
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Им все же удалось нагнать добычу и разделать ее, но вскоре нагрянули правоохранители.

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