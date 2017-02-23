Прокуратура Брестской области обеспокоена ростом случаев мошенничества в регионе.

В 2016 году на территории региона количество хищений путем мошенничества увеличилось на 38% (с 384 до 530), сообщила БелаПАН старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области Надежда Некрашевич. При этом наибольший рост таких преступлений отмечается при завладении имуществом в крупном (с 44 до 124) и особо крупном (с 39 до 79) размере. Общий ущерб от мошенничеств в минувшем году составил 1,9 млн деноминированных рублей. Число потерпевших от данного вида преступлений возросло на 9% (с 469 до 512).

«Такая негативная тенденция отмечается в регионе и в текущем году. За январь 2017 года рост мошенничеств в сравнении с аналогичным периодом 2016 года составил 80,6% — с 36 до 65», — дополнила Некрашевич.

По ее словам, причинами, способствовавшими мошенникам завладевать имуществом, в том числе в крупном и особо крупном размере, стали не только доверчивость пострадавших, но и их желание получения баснословной прибыли легким и быстрым путем.

Некрашевич напомнила, что в настоящее время прокуратурой Брестской области поддерживается обвинение по уголовному делу в отношении 25-летней жительницы Бреста, которая путем обмана и злоупотребления доверием в 2015—2016 годах завладела у девяти потерпевших имуществом и деньгами на общую сумму более 240 тыс. деноминированных рублей.

Обвиняемая, демонстрируя свою финансовую обеспеченность, предлагала этим гражданам стать соучредителями якобы создаваемого ей бизнеса либо принять участие в развитии этого бизнеса, который принесет в короткие сроки значительные дивиденды.

Потерпевшие, доверившись «бизнесвумен», передали той суммы от тысячи до 53,5 тысячи долларов США.

Прокуратурой Брестской области направлено в суд уголовное дело в отношении 37-летней жительницы Брестского района, которая также под предлогом совместного развития бизнеса завладела денежными средствами 38 потерпевших на общую сумму 630 тысяч долларов США.

Как подчеркнула Некрашевич, в связи с ростом мошенничеств в регионе прокуратура области принимает организационно-практические меры по предотвращению данного вида преступлений.