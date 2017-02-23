МИНСК, 24 фев – Sputnik. Нетрезвый житель Бреста пострадал в результате ДТП в областном центре: мужчина на легковом автомобиле врезался в мачту освещения, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла в пятницу 24 февраля около 11: 45 на улице Городской.

"По предварительной информации, 42-летний брестчанин, управляя автомобилем Audi 100, неправильно выбрав скорость движения, не справился с управлением и совершил столкновение со мачтой освещения", – сказали в ГАИ.

По информации инспекции, в отношении водителя сейчас рассматривается вопрос о лишении прав.

В ГАИ также сообщили, что мужчина в ДТП получил травмы, а так как он в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения (1,7 промилле), ему грозит уголовная ответственность и конфискация машины.