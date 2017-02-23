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Самовольная заготовка дров грозит жителю Приборово штрафом до 1150 рублей

24.02.2017 15:52 — ЧП | Tut.by  
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Пополнить запас дров сельчанин решил в лесу Томашевского лесничества, находящемся на территории республиканского ландшафтного заказника «Прибужское Полесье», пишет «Вечерний Брест».

Мужчина срубил и спилил 58 молодых деревцев, преимущественно сосен и берез, изъяв в общей сложности из леса 8,53 кубометра древесины. Проблема в том, что сделал он это самовольно, без лесорубочного билета и ордера на мелкий отпуск древесины на корню, что идет в разрез с существующим законодательством.

«Человеку нужно было обратиться в свое лесничество с заявлением, — поясняют специалисты Брестской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира, задержавшие нарушителя. — Дрова можно купить в готовом виде, а можно заготовить и самому. Но только лесники могут показать, где можно рубить деревья и какие именно. В месте незаконной рубки могут произрастать растения-краснокнижники, или вить гнезда редкие птицы. Наличие разрешительных документов на руках подтверждает, что ты все делаешь по закону».

Размер вреда, причиненного окружающей среде незаконной заготовкой древесины, специалисты оценили в 40,82 базовых величины (938 рублей 86 копеек). В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, нарушителю грозит штраф в размере от 5 до 50 базовых величин (от 115 до 1150 белорусских рублей).

 
Теги: Брест
 
 
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Мужчина срубил и спилил 58 молодых деревцев, преимущественно сосен и берез, изъяв в общей сложности из леса 8,53 кубометра древесины.

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