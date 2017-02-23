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Возбуждено 7 уголовных дел по "дебиторке" крупных заводов

24.02.2017 16:12 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 фев – Sputnik. Прокуратура Могилевской области провела проверку исполнения законодательства при осуществлении экспортных сделок и взыскании белорусскими предприятиями просроченной внешней дебиторской задолженности, сообщили Sputnik в пресс-службе Генеральной прокуратуры Беларуси.

Возбуждено 7 уголовных дел по "дебиторке" крупных заводов
© Sputnik / Виктор Толочко
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Там пояснили, что в ходе проверок были установлены нарушения при совершении внешнеторговых сделок, что привело к непоступлению денежных средств за поставленную продукцию. Такие недостатки имели место в деятельности Могилевлифтмаша, Могилевского металлургического завода и других предприятий.

"Прокурорами выявлены неединичные случаи отпуска продукции при имеющейся задолженности за ранее поставленные товары,  несвоевременного обращения с претензиями и исками о взыскании просроченной дебиторской задолженности", – отметили в Генпрокуратуре.

Некоторые предприятия не следили за работой своих сбытовых структур и не занимались повышением уровня платежной дисциплины. 

"В связи с нарушениями законодательства при осуществлении экспортных поставок товаров прокуратурой региона гендиректору Белшины внесено два представления об их устранении, что позволило обеспечить возврат валютной выручки и сокращение просроченной внешней дебиторской задолженности более чем в два раза по сравнению с началом 2016 года", — отметили в надзорном ведомстве.

При содействии органов прокуратуры организациям области реально возвращено 2,1 миллиарда российских рублей, 92,1 тысячи евро и 9,1 тысячи долларов. 

"По фактам несвоевременных расчетов за поставленную продукцию нерезидентами Беларуси возбуждено 7 уголовных дел, в том числе 3 – органами прокуратуры", – сообщили в ведомстве.

 
Теги: Минск
 
 
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Поводом стали несвоевременные расчеты с белорусскими предприятиями со стороны иностранных предприятий.

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