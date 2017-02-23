|
Одинокий пенсионер сгорел на пожаре в Жлобинском районе
24.02.2017 16:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 фев – Sputnik. Пенсионер погиб в результате пожаре в собственного дома в Жлобинском районе, сообщили Sputnik в Гомельском областном УМЧС.
Возгорание в жилом доме, расположенном на улице Огородняя в деревне Дворище, произошло ночью в пятницу.
"По прибытии спасателей к месту вызова, деревянный жилой дом горел открытым пламенем, произошло обрушение потолочного перекрытия. В ходе тушения пожара был обнаружен труп хозяина", – сказали в МЧС.
Там также сообщили, что погибший 68-летний мужчина проживал один.
В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину возникновения огня, по факту гибели пенсионера проверку проводит следственно-оперативная группа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину возникновения огня, по факту гибели пенсионера проверку проводит следственно-оперативная группа.
|
Архив (ЧП)
Комментарии