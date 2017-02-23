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Одинокий пенсионер сгорел на пожаре в Жлобинском районе

24.02.2017 16:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 фев – Sputnik. Пенсионер погиб в результате пожаре в собственного дома в Жлобинском районе, сообщили Sputnik в Гомельском областном УМЧС.

Одинокий пенсионер сгорел на пожаре в Жлобинском районе
© flickr.com/ DVIDSHUB
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Возгорание в жилом доме, расположенном на улице Огородняя в деревне Дворище, произошло ночью в пятницу.

"По прибытии спасателей к месту вызова, деревянный жилой дом горел открытым пламенем, произошло обрушение потолочного перекрытия. В ходе тушения пожара был обнаружен труп хозяина", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что погибший 68-летний мужчина проживал один. 

В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину возникновения огня, по факту гибели пенсионера проверку проводит следственно-оперативная группа. 

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину возникновения огня, по факту гибели пенсионера проверку проводит следственно-оперативная группа.

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