МИНСК, 24 фев – Sputnik. Пенсионер погиб в результате пожаре в собственного дома в Жлобинском районе, сообщили Sputnik в Гомельском областном УМЧС.

Возгорание в жилом доме, расположенном на улице Огородняя в деревне Дворище, произошло ночью в пятницу.

"По прибытии спасателей к месту вызова, деревянный жилой дом горел открытым пламенем, произошло обрушение потолочного перекрытия. В ходе тушения пожара был обнаружен труп хозяина", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что погибший 68-летний мужчина проживал один.

В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину возникновения огня, по факту гибели пенсионера проверку проводит следственно-оперативная группа.