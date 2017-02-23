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Вандалы разгромили облицовку нового подземного перехода в Витебске

24.02.2017 16:38 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 фев – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают в Витебске вандалов, которые разгромили дорогостоящую облицовку реконструируемого подземного перехода, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Вандалы разгромили облицовку нового подземного перехода в Витебске
© Sputnik Вадим Жернов
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Инцидент в областном центре произошел ночью 22 февраля в переходе, расположенном на пересечении улиц Петруся Бровки, Терешковой и проспекта Московского в областном центре.

"Работы по реконструкции еще полностью не завершены, но новая плитка из керамогранита на стенах, установленная летом, была значительно повреждена", – сказала Сахарова.

По ее словам, всего вандалы разбили 40 плиток размером 0,6х0,6 метра, общая сумма ущерба составила более трех тысяч рублей. 

По факту было возбуждено уголовное дело по ст. 341 Уголовного кодекса Беларуси – порча имущества в общественном месте. В СК обратились к жителям Витебска, которые стали очевидцами акта вандализма, с просьбой сообщить известную информацию следователям.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В СК обратились к жителям Витебска, которые стали очевидцами акта вандализма, с просьбой сообщить известную информацию следователям.

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