МИНСК, 24 фев – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают в Витебске вандалов, которые разгромили дорогостоящую облицовку реконструируемого подземного перехода, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.



© Sputnik Вадим Жернов Вандалы разбили 37 памятников на кладбище в Молодечненском районе

Инцидент в областном центре произошел ночью 22 февраля в переходе, расположенном на пересечении улиц Петруся Бровки, Терешковой и проспекта Московского в областном центре.

"Работы по реконструкции еще полностью не завершены, но новая плитка из керамогранита на стенах, установленная летом, была значительно повреждена", – сказала Сахарова.

По ее словам, всего вандалы разбили 40 плиток размером 0,6х0,6 метра, общая сумма ущерба составила более трех тысяч рублей.

По факту было возбуждено уголовное дело по ст. 341 Уголовного кодекса Беларуси – порча имущества в общественном месте. В СК обратились к жителям Витебска, которые стали очевидцами акта вандализма, с просьбой сообщить известную информацию следователям.