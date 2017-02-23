МИНСК, 24 фев — Sputnik. Протестующий против строительства бизнес-центра возле урочища Куропаты мужчина приковал себя наручниками к грузовику у стройплощадки, передает корреспондент Sputnik.

Протесты вокруг строительства бизнес-центра на улице Мирошниченко продолжаются с понедельника: работы, по словам активистов, ведутся слишком близко к захоронениям репрессированных.

Один из активистов, Сергей Пальчевский, приковал себя наручниками к переднему бамперу грузовика, стоявшего у строительной площадки. "Буду лежать здесь, пока не умру", — заявил мужчина.

Также на стоявший на стройплощадке бульдозер забрался лидер незарегистрированной в Беларуси организации "Молодой фронт" Дмитрий Дашкевич и призвал остановить строительство.

Возле стройплощадки установлена палатка, в которой уже несколько ночей ночуют активисты.

Сотрудников милиции возле стройплощадки нет.

Как ранее сообщал Sputnik со ссылкой на директора ООО "Белреконструкция" Сергея Нестерова, застройщик, который приступает к возведению бизнес-центра на улице Мирошниченко недалеко от урочища Куропаты, обратился с заявлением в милицию по факту причинения ущерба имуществу строительной компании в крупном размере.

Урочище Куропаты под Минском является местом массовых захоронений жертв сталинских репрессий. По некоторым оценкам, здесь были расстреляны от 30 до 200 тысяч человек. Территория урочища занимает 15 гектаров и охраняется государством. Здесь также установлен мемориальный знак от имени народа США, открытый в ходе визита в Беларусь президента США Билла Клинтона 15 января 1994 года.