﻿ Фотофакт: мужчина приковал себя к грузовику в Куропатах. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Фотофакт: мужчина приковал себя к грузовику в Куропатах

24.02.2017 17:12 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 24 фев — Sputnik. Протестующий против строительства бизнес-центра возле урочища Куропаты мужчина приковал себя наручниками к грузовику у стройплощадки, передает корреспондент Sputnik.

Протесты вокруг строительства бизнес-центра на улице Мирошниченко продолжаются с понедельника: работы, по словам активистов, ведутся слишком близко к захоронениям репрессированных.

Один из активистов, Сергей Пальчевский, приковал себя наручниками к переднему бамперу грузовика, стоявшего у строительной площадки. "Буду лежать здесь, пока не умру", — заявил мужчина.

Также на стоявший на стройплощадке бульдозер забрался лидер незарегистрированной в Беларуси организации "Молодой фронт" Дмитрий Дашкевич и призвал остановить строительство.

Возле стройплощадки установлена палатка, в которой уже несколько ночей ночуют активисты.

Сотрудников милиции возле стройплощадки нет.

Как ранее сообщал Sputnik со ссылкой на директора ООО "Белреконструкция" Сергея Нестерова, застройщик, который приступает к возведению бизнес-центра на улице Мирошниченко недалеко от урочища Куропаты, обратился с заявлением в милицию по факту причинения ущерба имуществу строительной компании в крупном размере.

Урочище Куропаты под Минском является местом массовых захоронений жертв сталинских репрессий. По некоторым оценкам, здесь были расстреляны от 30 до 200 тысяч человек. Территория урочища занимает 15 гектаров и охраняется государством. Здесь также установлен мемориальный знак от имени народа США, открытый в ходе визита в Беларусь президента США Билла Клинтона 15 января 1994 года.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пока один протестующий "собрался умирать" под автомобилем, другой активист забрался на бульдозер, призывая остановить строительство.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Одинокий пенсионер сгорел на пожаре в Жлобинском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика