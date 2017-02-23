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ДТП под Лепелем: СК ищет очевидцев смертельной аварии

24.02.2017 19:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 фев — Sputnik. Следователи ищут свидетелей смертельной аварии, которая произошла накануне под Лепелем, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

ДТП произошло в деревне Старый Лепель около восьми часов — столкнулись молоковоз ГАЗ, которым управлял 29-летний водитель и Citroen Xsara, в котором ехали четыре человека, в том числе двое детей.

В результате столкновения погиб 35-летний водитель "Ситроена", женщина и двое детей были госпитализированы с различными травмами. По информации СК, водитель грузовика в ДТП не пострадал, хотя его машина в результате аварии съехала в кювет и перевернулась на бок.

Сотрудники Лепельского райотдела СК выясняют обстоятельства происшествия, в связи с этим просят возможных свидетелей данного ДТП позвонить в Лепельский РОСК по телефонам 8 (02132)41675, 8 (033) 399 80 30.

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Теги: Минск
 
 
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В результате столкновения ГАЗ и Citroen погиб водитель легковушки, пассажиры были с травмами госпитализированы.

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