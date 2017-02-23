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ДТП под Лепелем: СК ищет очевидцев смертельной аварии
24.02.2017 19:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 фев — Sputnik. Следователи ищут свидетелей смертельной аварии, которая произошла накануне под Лепелем, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.
ДТП произошло в деревне Старый Лепель около восьми часов —
В результате столкновения погиб 35-летний водитель "Ситроена", женщина и двое детей были госпитализированы с различными травмами. По информации СК, водитель грузовика в ДТП не пострадал, хотя его машина в результате аварии съехала в кювет и перевернулась на бок.
Сотрудники Лепельского райотдела СК выясняют обстоятельства происшествия, в связи с этим просят возможных свидетелей данного ДТП позвонить в Лепельский РОСК по телефонам 8 (02132)41675, 8 (033) 399 80 30.
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В результате столкновения ГАЗ и Citroen погиб водитель легковушки, пассажиры были с травмами госпитализированы.
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