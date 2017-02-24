МИНСК, 24 фев — Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении 47-летнего жителя Гомеля по факту хулиганства в автомобиле ГАИ, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УГАИ ГУВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк.

Инцидент произошел 18 февраля на трассе Минск — Гомель. После полуночи наряд ГАИ получил сообщение о ДТП. Прибывшие на место инспекторы выяснили, что авария произошла по вине пьяного пешехода, который при выяснении обстоятельств ДТП вел себя довольно агрессивно. Сотрудники ГАИ приняли решение отвезти его на медосвидетельствование.

"Во время доставления последнего в медвытрезвитель, находясь в служебном автомобиле, мужчина безпричинно, умышленно, начал наносить удары руками и ногами по панели транспортного средства и повредил чип-ключ зажигания, рычаг переключения "дворников", видеорегистратор, а также устройство громкой связи", — рассказала представитель ГАИ.

При этом, уже находясь в учреждении, мужчина отказался "дышать в трубочку".

Как отметила представитель ГАИ, ранее гомельчанин уже дважды был судим и 12 раз был привлечен к административной ответственности.