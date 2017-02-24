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В Лиозненском районе обрушилась аварийная машинно-тракторная станция

25.02.2017 09:29 — ЧП | Tut.by  
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У здания, которому 45 лет, обрушились часть стены и крыша. Машинно-тракторная станция принадлежит сельхозхозяйству «Выдрея» в Лиозненском районе. Это ведомственное предприятие Витебского отделения Белорусской железной дороги.

Мастерскую вывели из эксплуатации два года назад. Здание сразу же закрыли, внутри находились только старенький трактор и списанные запчасти. Постройка была довольно ветхой и могла обрушиться в любой момент. Так и случилось — грунтовые воды подмыли опоры.

К счастью, в момент ЧП никого поблизости не было.

Постройку собирались в ближайшее время снести, но она не дотянула до этого несколько месяцев. Сейчас сельхозпредприятие ждет технику из Витебска, чтобы полностью снести руины.

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Теги: Витебск
 
 
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Обвал произошел за несколько месяцев до планируемого сноса.

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