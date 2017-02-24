﻿ Ночное ДТП в районе Веснянки: пострадавшую извлекали спасатели. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Ночное ДТП в районе Веснянки: пострадавшую извлекали спасатели

25.02.2017 10:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 25 фев — Sputnik. Пять человек пострадало в результате ДТП которое произошло поздно вечером в районе микрорайона Веснянка на улице Тимирязева.

Ночное ДТП в районе Веснянки: пострадавшую извлекали спасатели
© Фото: УСК по Витебской области
ДТП под Лепелем: СК ищет очевидцев смертельной аварии

На скользкой дороге воитель "Газели" не справился с управлением, машину занесло и ударило в столб.

Одна из пострадавших оказалась заблокированной в покореженном автомобиле — выбраться ей помогли спасатели.

С травмами различной степени тяжести все пятеро пассажиров "Газели" были доставлены в больницу.

Сотрудники Минского МЧС напоминают, что в связи со сложной обстановкой на дорогах  водителям необходимо управлять транспортными средствами, соблюдая повышенною осторожность — на дорогах гололедица.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водитель газели не справился с управлением на скользкой дороге, и неуправляемая машина врезалась в столб.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Лиозненском районе обрушилась аварийная машинно-тракторная станция
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика