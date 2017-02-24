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Ночное ДТП в районе Веснянки: пострадавшую извлекали спасатели
25.02.2017 10:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 фев — Sputnik. Пять человек пострадало в результате ДТП которое произошло поздно вечером в районе микрорайона Веснянка на улице Тимирязева.
На скользкой дороге воитель "Газели" не справился с управлением, машину занесло и ударило в столб.
Одна из пострадавших оказалась заблокированной в покореженном автомобиле — выбраться ей помогли спасатели.
С травмами различной степени тяжести все пятеро пассажиров "Газели" были доставлены в больницу.
Сотрудники Минского МЧС напоминают, что в связи со сложной обстановкой на дорогах водителям необходимо управлять транспортными средствами, соблюдая повышенною осторожность — на дорогах гололедица.
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Водитель газели не справился с управлением на скользкой дороге, и неуправляемая машина врезалась в столб.
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