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Взрыв на Скидельском сахарном комбинате: пострадало 5 человек
25.02.2017 12:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 фев — Sputnik. Около часа ночи на Скидельском сахарном комбинате произошел взрыв пылевоздушной смеси — пострадало 5 сотрудников предприятия.
© Фото: МЧС Минск
"В Гродненский районный отдел по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о вспышке пылевоздушной смеси без последующего горения на ОАО "Скидельский сахарный комбинат" в Скиделе, в результате чего пострадали пятеро работников предприятия", — сообщили в МЧС.
Как стало известно позже 5 сотрудниц комбината, пострадавших от взрыва, помещены в реанимацию. В результате взрыва повреждены стены, окна и двери цеха фасовки. Работа в нем остановлена.
По факту взрыва ведется расследование.
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Ночью в одном из цехов Скидельского сахарного комбината произошел взрыв пылевоздушной смеси - пострадало 5 сотрудников цеха.
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