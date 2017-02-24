МИНСК, 25 фев — Sputnik. Около часа ночи на Скидельском сахарном комбинате произошел взрыв пылевоздушной смеси — пострадало 5 сотрудников предприятия.



© Фото: МЧС Минск Ночное ДТП в районе Веснянки: пострадавшую извлекали спасатели

"В Гродненский районный отдел по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о вспышке пылевоздушной смеси без последующего горения на ОАО "Скидельский сахарный комбинат" в Скиделе, в результате чего пострадали пятеро работников предприятия", — сообщили в МЧС.

Как стало известно позже 5 сотрудниц комбината, пострадавших от взрыва, помещены в реанимацию. В результате взрыва повреждены стены, окна и двери цеха фасовки. Работа в нем остановлена.

По факту взрыва ведется расследование.