﻿ Из-за взрыва пылевоздушной смеси на Скидельском сахарном комбинате пострадали пять женщин. 21.by
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Из-за взрыва пылевоздушной смеси на Скидельском сахарном комбинате пострадали пять женщин

25.02.2017 12:23 — ЧП | Tut.by  
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Ночью 25 февраля на cахарном комбинате в Скиделе произошел взрыв пылевоздушной смеси. Пять работников комбината получили ожоги и госпитализированы. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщают пресс-служба МЧС и СК.


Фото: пресс-служба СК

Сообщение об инциденте поступило спасателям около часа ночи. Вспышка пылевоздушной смеси без последующего горения произошла в галерее, соединяющей цех упаковки и фасовки сахара и лифтовую башню.

В результате происшествия пять женщин — работниц предприятия, в возрасте 42−54 лет, с ожогами различной степени тяжести были госпитализированы в реанимационное отделение больницы.


Фото: пресс-служба СК

Взрыв пылевоздушной смеси частично деформировал стены цеха, повредил окна и дверные проемы. На предприятии временно приостановлен технологический процесс цеха упаковки и фасовки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту служебной халатности на ОАО «Скидельский сахарный комбинат», повлекшей по неосторожности тяжкие последствия (ст. 428 Уголовного кодекса Беларуси).

 
 
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В результате происшествия пять женщин - работниц предприятия, в возрасте 42−54 лет, с ожогами различной степени тяжести были госпитализированы в реанимационное...

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