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Из-за взрыва пылевоздушной смеси на Скидельском сахарном комбинате пострадали пять женщин
Ночью 25 февраля на cахарном комбинате в Скиделе произошел взрыв пылевоздушной смеси. Пять работников комбината получили ожоги и госпитализированы. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщают пресс-служба
Сообщение об инциденте поступило спасателям около часа ночи. Вспышка пылевоздушной смеси без последующего горения произошла в галерее, соединяющей цех упаковки и фасовки сахара и лифтовую башню.
В результате происшествия пять женщин — работниц предприятия, в возрасте 42−54 лет, с ожогами различной степени тяжести были госпитализированы в реанимационное отделение больницы.
Взрыв пылевоздушной смеси частично деформировал стены цеха, повредил окна и дверные проемы. На предприятии временно приостановлен технологический процесс цеха упаковки и фасовки.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту служебной халатности на ОАО «Скидельский сахарный комбинат», повлекшей по неосторожности тяжкие последствия (ст. 428 Уголовного кодекса Беларуси).
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В результате происшествия пять женщин - работниц предприятия, в возрасте 42−54 лет, с ожогами различной степени тяжести были госпитализированы в реанимационное...
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