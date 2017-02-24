Ночью 25 февраля на cахарном комбинате в Скиделе произошел взрыв пылевоздушной смеси. Пять работников комбината получили ожоги и госпитализированы. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщают пресс-служба МЧС и СК .



Фото: пресс-служба СК

Сообщение об инциденте поступило спасателям около часа ночи. Вспышка пылевоздушной смеси без последующего горения произошла в галерее, соединяющей цех упаковки и фасовки сахара и лифтовую башню.

В результате происшествия пять женщин — работниц предприятия, в возрасте 42−54 лет, с ожогами различной степени тяжести были госпитализированы в реанимационное отделение больницы.



Фото: пресс-служба СК

Взрыв пылевоздушной смеси частично деформировал стены цеха, повредил окна и дверные проемы. На предприятии временно приостановлен технологический процесс цеха упаковки и фасовки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту служебной халатности на ОАО «Скидельский сахарный комбинат», повлекшей по неосторожности тяжкие последствия (ст. 428 Уголовного кодекса Беларуси).