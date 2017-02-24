МИНСК, 25 фев — Sputnik. В связи со взрывом на сахарном заводе в Скиделе, в результате которого пять работниц оказались в реанимации, управление Следственного комитета по Гродненской области возбудило уголовное дело, сообщил Sputnik официальный представитель Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович.

"Уголовное дело возбуждено по факту служебной халатности на ОАО "Скидельский сахарный комбинат", повлекшей по неосторожности тяжкие последствия (ст.428 Уголовного кодекса Республики Беларусь)", — уточнил Кабакович.

Инцидент произошел около 1 часа ночи 25 февраля, в Гродненский районный отдел по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о вспышке пылевоздушной смеси без последующего горения на сахарном комбинате в Скиделе.

В результате пять женщин — работниц предприятия, 1962-1974 годов рождения, были доставлены в реанимацию с ожогами различной степени тяжести.

Следственно-оперативную группу центрального аппарата СК, которая прибыла на место происшествия возглавил первый заместитель Председателя Алексея Волкова. На месте работали также сотрудники МЧС, управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области.