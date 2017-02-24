﻿ Состояние пострадавших работниц Скидельского комбината тяжелое. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Состояние пострадавших работниц Скидельского комбината тяжелое

25.02.2017 16:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 25 фев — Sputnik. Состояние работниц Скидельского сахарного комбината, пострадавших от вспышки пылевоздушной смеси, оценивается как тяжелое, сообщили в эфире "Беларусь-1".

Состояние пострадавших работниц Скидельского комбината тяжелое
© Фото: МЧС Беларуси
СК возбудил дело по факту взрыва на сахарном заводе в Скиделе

В ночь на субботу на предприятии произошла  вспышка пылевоздушной смеси, в результате чего пять работниц в возрасте от 42 до 54 лет с ожогами различной степени тяжести были доставлены  в реанимацию  Гродненской больницы скорой медицинской помощи.

"Для оказания помощи и консультации в Гродно находится группа врачей из минских клиник. Состояние поступивших пациентов пока характеризуется как тяжелое", — уточнили в эфире "Беларусь-1".

В результате ЧП на предприятии частично деформированы стены цеха, повреждены окна и дверные проемы.

В настоящее на месте происшествия работают  следственный комитет и специалисты комитета судебных экспертиз. Допрашиваются руководители и работники предприятия, изъята документация по охране труда и технике безопасности, технологическая документация по цеху упаковки и фасовки сахара.

Назначены судебно-медицинские экспертизы в отношении пострадавших работниц, планируется проведение ряда иных экспертных исследований.

Управление Следственного комитета по Гродненской области возбудило уголовное дело по факту служебной халатности.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для оказания помощи пострадавшим во время взрыва на Скидельком сахарном комбинате в Гродно находится группа врачей из минских клиник.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
СК возбудил дело по факту взрыва на сахарном заводе в Скиделе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика