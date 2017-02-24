МИНСК, 25 фев — Sputnik. Состояние работниц Скидельского сахарного комбината, пострадавших от вспышки пылевоздушной смеси, оценивается как тяжелое, сообщили в эфире "Беларусь-1" .

В ночь на субботу на предприятии произошла вспышка пылевоздушной смеси, в результате чего пять работниц в возрасте от 42 до 54 лет с ожогами различной степени тяжести были доставлены в реанимацию Гродненской больницы скорой медицинской помощи.

"Для оказания помощи и консультации в Гродно находится группа врачей из минских клиник. Состояние поступивших пациентов пока характеризуется как тяжелое", — уточнили в эфире "Беларусь-1".

В результате ЧП на предприятии частично деформированы стены цеха, повреждены окна и дверные проемы.

В настоящее на месте происшествия работают следственный комитет и специалисты комитета судебных экспертиз. Допрашиваются руководители и работники предприятия, изъята документация по охране труда и технике безопасности, технологическая документация по цеху упаковки и фасовки сахара.

Назначены судебно-медицинские экспертизы в отношении пострадавших работниц, планируется проведение ряда иных экспертных исследований.

Управление Следственного комитета по Гродненской области возбудило уголовное дело по факту служебной халатности.