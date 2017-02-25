МИНСК, 25 фев — Sputnik. Двое граждан Беларуси и один гражданин РФ погибли, еще один пострадавший госпитализирован в результате ДТП, которое произошло в субботу утром в Польше, на трассе Белосток-Варшава.



© Sputnik / Виктор Толочко Лежащего на проезжей части россиянина переехали сразу две машины

ДТП с участием автомобиля с белорусскими регистрационными номерами произошло около 9 часов утра. По предварительным данным столкновение произошло по вине водителя фуры, которая вылетела на встречную полосу, по которой двигался белорусский автомобиль. В Peugeot c номерами РБ находилось четыре человека. В результате столкновения трое пассажиров легковушки скончались на месте.

Автомобиль с белорусскими регистрационными номерами попал в ДТП около 9 часов утра. Произошло столкновение с фурой. Она выехала со встречной полосы на полосу движения легкового автомобиля, в котором находились четыре человека. По сообщениям польских СМИ, водитель большегруза объясняет случившееся лопнувшим колесом.

"В результате ДТП на месте скончались двое граждан Беларуси, а также гражданин Российской Федерации. Один пострадавший был доставлен в больницу", — сообщает БелТА со ссылкой на МИД.

Консульский отдел посольства Беларуси в Польше установил, что пострадавший, при котором не было обнаружено документов, также является гражданином Беларуси.

Его жизни, несмотря на полученные травмы, ничего не угрожает. Он находится в сознании. Консульский отдел устанавливает контакт с родственниками погибших и пострадавшего. Белорусская дипмиссия оказывает необходимое содействие и в контакте с польскими властями занимается данной ситуацией.