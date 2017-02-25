﻿ Смертельное ДТП в Польше: двое белорусов погибли и один пострадал. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Смертельное ДТП в Польше: двое белорусов погибли и один пострадал

25.02.2017 21:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 25 фев — Sputnik. Двое граждан Беларуси и один гражданин РФ погибли, еще один пострадавший госпитализирован в результате ДТП, которое произошло в субботу утром в Польше, на трассе Белосток-Варшава.

Смертельное ДТП в Польше: двое белорусов погибли и один пострадал
© Sputnik / Виктор Толочко
Лежащего на проезжей части россиянина переехали сразу две машины

ДТП с участием автомобиля с белорусскими регистрационными номерами произошло около 9 часов утра. По предварительным данным столкновение произошло по вине водителя фуры, которая вылетела на встречную полосу, по которой двигался белорусский автомобиль. В Peugeot c номерами РБ находилось четыре человека. В результате столкновения трое пассажиров легковушки скончались на месте.

Автомобиль с белорусскими регистрационными номерами попал в ДТП около 9 часов утра. Произошло столкновение с фурой. Она выехала со встречной полосы на полосу движения легкового автомобиля, в котором находились четыре человека. По сообщениям польских СМИ, водитель большегруза объясняет случившееся лопнувшим колесом.

"В результате ДТП на месте скончались двое граждан Беларуси, а также гражданин Российской Федерации. Один пострадавший был доставлен в больницу", — сообщает БелТА со ссылкой на МИД.

Консульский отдел посольства Беларуси в Польше установил, что пострадавший, при котором не было обнаружено документов, также является гражданином Беларуси.

Его жизни, несмотря на полученные травмы, ничего не угрожает. Он находится в сознании. Консульский отдел устанавливает контакт с родственниками погибших и пострадавшего. Белорусская дипмиссия оказывает необходимое содействие и в контакте с польскими властями занимается данной ситуацией.

 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двое граждан Беларуси погибли и один пострадал в аварии на трассе Белосток-Варшава в Польше утром 25 февраля.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Троих пострадавших работниц Скидельского комбината перевезли в Минск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика