МИНСК, 25 фев — Sputnik. Троих работниц Скидельского сахарного комбината, пострадавших от вспышки пылевоздушной смеси, перевезли в Республиканский ожоговый центр в Минск. Такое решение было принято на расширенном консилиуме специалистов в Гродненской больнице скорой помощи, сообщили в эфире телеканала "СТВ" .

В ночь на субботу на предприятии произошла вспышке пылевоздушной смеси, в результате чего пять работниц от 42 до 54 лет с ожогами различной степени тяжести были доставлены в реанимацию Гродненскую больницы скорой медицинской помощи.

Состояние пострадавших по-прежнему оценивается как тяжелое.

Днем на месте происшествия работали специалисты следственного комитета и комитета судебных экспертиз, допрашивали руководителей и работников предприятия, была изъята документация по охране труда и технике безопасности, технологическая документация по цеху упаковки и фасовки сахара.

Управление Следственного комитета по Гродненской области возбудило уголовное дело по факту служебной халатности.