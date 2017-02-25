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Троих пострадавших работниц Скидельского комбината перевезли в Минск
25.02.2017 20:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 фев — Sputnik. Троих работниц Скидельского сахарного комбината, пострадавших от вспышки пылевоздушной смеси, перевезли в Республиканский ожоговый центр в Минск. Такое решение было принято на расширенном консилиуме специалистов в Гродненской больнице скорой помощи, сообщили в эфире телеканала
В ночь на субботу на предприятии произошла вспышке пылевоздушной смеси, в результате чего пять работниц от 42 до 54 лет с ожогами различной степени тяжести были доставлены в реанимацию Гродненскую больницы скорой медицинской помощи.
Состояние пострадавших по-прежнему оценивается как тяжелое.
Днем на месте происшествия работали специалисты следственного комитета и комитета судебных экспертиз, допрашивали руководителей и работников предприятия, была изъята документация по охране труда и технике безопасности, технологическая документация по цеху упаковки и фасовки сахара.
Управление Следственного комитета по Гродненской области возбудило уголовное дело по факту служебной халатности.
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У женщин ожоги от 50% тела и баратравмы, состояние всех пяти пострадавших по-прежнему оценивается как тяжелое.
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