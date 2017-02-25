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Троих пострадавших работниц Скидельского комбината перевезли в Минск

25.02.2017 20:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 фев — Sputnik. Троих работниц Скидельского сахарного комбината, пострадавших от вспышки пылевоздушной смеси, перевезли в Республиканский ожоговый центр в Минск.  Такое решение было принято на расширенном консилиуме специалистов в Гродненской больнице скорой помощи, сообщили в эфире телеканала "СТВ".

Троих пострадавших работниц Скидельского комбината перевезли в Минск
© Фото: МЧС Беларуси
СК возбудил дело по факту взрыва на сахарном заводе в Скиделе

В ночь на субботу на предприятии произошла  вспышке пылевоздушной смеси, в результате чего пять работниц от 42 до 54 лет с ожогами различной степени тяжести были доставлены  в реанимацию  Гродненскую больницы скорой медицинской помощи.

Состояние пострадавших по-прежнему оценивается как тяжелое.

Днем  на месте происшествия работали  специалисты следственного комитета и  комитета судебных экспертиз, допрашивали руководителей и работников предприятия, была изъята документация по охране труда и технике безопасности, технологическая документация по цеху упаковки и фасовки сахара.

Управление Следственного комитета по Гродненской области возбудило уголовное дело по факту служебной халатности.

 
Теги: Минск
 
 
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У женщин ожоги от 50% тела и баратравмы, состояние всех пяти пострадавших по-прежнему оценивается как тяжелое.

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