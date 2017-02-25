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Две машины подряд проехали по лежащему на дороге мужчине

26.02.2017 19:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 фев — Sputnik. Трагедия произошла на проспекте Пушкина в Минске в минувшую субботу: 22-летний житель Московской области оказался под колесами сразу двух машин, водители которых не заметили лежащего на дороге молодого человека.

В ночь на субботу лежащего в районе нерегулируемого пешеходного перехода на четвертой полосе проезжей части россиянина переехал Renault, водитель следующего за ним автомобиля Volkswagen также не заметил неподвижную фигуру молодого человека.

От полученных травм россиянин 1994 года рождения скончался на месте ДТП.

В УГАИ МВД выдвинули версию, что погибший молодой человек был пьян. Однако окончательные выводы можно будет делать после экспертизы.

Госавтоинспекция обращается к пешеходам с просьбой вспомнить о безопасном поведении на дорогах: обозначить себя световозвращающими элементами, а также прежде, чем пересекать пешеходный переход, убедиться, что машины успели остановиться. В ГАИ напоминают, что при гололеде тормозной путь машины значительно удлиняется. 

 
Теги: Минск
 
 
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Наезды произошли на нерегулируемом пешеходном переходе, предположительно, погибший россиянин был пьян.

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