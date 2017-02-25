﻿ Установлена личность человека, протаранившего толпу в Новом Орлеане. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Установлена личность человека, протаранившего толпу в Новом Орлеане

26.02.2017 19:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 26 фев — Sputnik. Водитель грузовика, который врезался в толпу в Новом Орлеане в субботу вечером во время парадного шествия Krewe of Endymion, идентифицирован полицией, это 25-летний Нейлсон Риззуто, сообщает портал The New Orleans Advocate.

Вечером в субботу серый пикап, мчавшийся по дороге вдоль реки, задел две припаркованные машины, затем авто занесло влево, и оно проехало сквозь толпу. Остановил машину мусорный бак.

Во время аварии по крайней мере 28 человек получили ранения, причем самой маленькой жертве ДТП было около трех лет. Один сотрудник полиции был также ранен в результате аварии.

Полиция Нового Орлеана исключает вероятность теракта, по информации правоохарнителей, задержанный на месте происшествия водитель был пьян.

Власти штата выражают надежду, что все пострадавшие в инциденте выживут.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полиция установила личность мужчины, который направил свою машину в толпу в Новом Орлеане.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Две машины подряд проехали по лежащему на дороге мужчине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика