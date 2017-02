МИНСК, 26 фев — Sputnik. Водитель грузовика, который врезался в толпу в Новом Орлеане в субботу вечером во время парадного шествия Krewe of Endymion, идентифицирован полицией, это 25-летний Нейлсон Риззуто, сообщает портал The New Orleans Advocate .

Вечером в субботу серый пикап, мчавшийся по дороге вдоль реки, задел две припаркованные машины, затем авто занесло влево, и оно проехало сквозь толпу. Остановил машину мусорный бак.

Во время аварии по крайней мере 28 человек получили ранения, причем самой маленькой жертве ДТП было около трех лет. Один сотрудник полиции был также ранен в результате аварии.

Полиция Нового Орлеана исключает вероятность теракта, по информации правоохарнителей, задержанный на месте происшествия водитель был пьян.

Власти штата выражают надежду, что все пострадавшие в инциденте выживут.