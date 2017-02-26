﻿ Самолет "Аэрофлота" с горящим двигателем приземлился в Цюрихе. 21.by
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Самолет "Аэрофлота" с горящим двигателем приземлился в Цюрихе

26.02.2017 19:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 фев — Sputnik. Пассажирский самолет российской авиакомпании "Аэрофлот" благополучно приземлился в аэропорту Цюриха, куда вынужден был вернуться из-за проблемы с двигателем, сообщает швейцарский портал 20 minuten

Пресс-секретарь цюрихского аэропорта Маурус Стокер ранее заявил, что самолет вернулся в аэропорт вылета из-за "непредвиденной" ситуации на борту.

Нештатная ситуация могла возникнуть в связи с поломкой левого двигателя Airbus A321. По словам очевидцев, во время взлета самолета из него повалили клубы дыма. Сообщается, что самолет развернулся в районе Боденского озера. В аэропорту его встретили пожарные и спасатели. Никто из пассажиров самолета не пострадал.

В "Аэрофлоте" подтвердили инцидент. Пассажиры будут вывезены в Москву последующим рейсом, для этого на линию будет поставлено воздушное судно повышенной вместимости, добавили в авиакомпании.

 
Теги: Минск
 
 
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Пассажирский самолет Airbus A321, совершавший рейс Цюрих – Москва, вынужден был вернуться в аэропорт вылета из-за возгорания в двигателе.

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