МИНСК, 26 фев — Sputnik. Пассажирский самолет российской авиакомпании "Аэрофлот" благополучно приземлился в аэропорту Цюриха, куда вынужден был вернуться из-за проблемы с двигателем, сообщает швейцарский портал 20 minuten .

Пресс-секретарь цюрихского аэропорта Маурус Стокер ранее заявил, что самолет вернулся в аэропорт вылета из-за "непредвиденной" ситуации на борту.

Нештатная ситуация могла возникнуть в связи с поломкой левого двигателя Airbus A321. По словам очевидцев, во время взлета самолета из него повалили клубы дыма. Сообщается, что самолет развернулся в районе Боденского озера. В аэропорту его встретили пожарные и спасатели. Никто из пассажиров самолета не пострадал.

В "Аэрофлоте" подтвердили инцидент. Пассажиры будут вывезены в Москву последующим рейсом, для этого на линию будет поставлено воздушное судно повышенной вместимости, добавили в авиакомпании.