Сильно обгоревшего 21-летнего парня обнаружили возле опоры контактной сети в районе локомотивного депо «Гомель» прохожие. От одежды пострадавшего остались ошметки, пишет « СБ. Беларусь Сегодня ».

— По факту травмирования проводится проверка, — рассказал транспортный прокурор Сергей Казакевич. — По заключению медиков от термического ожога у молодого человека пострадали голова, шея, грудь, предплечье, поясница, одна из кистей, всего 20% кожного покрова тела.

Пострадавший пришел в себя и всячески отрицает, что пытался добраться до кабеля с высоким напряжением, обеспечивающим электроснабжение на железной дороге. Тем не менее, на это указывают следы от его обуви на шкафу телемеханики у подножия опоры. А специалисты, отвечающие за электроснабжение на участке железной дороги, зафиксировали отключение в пределах одной секунды.

Молодой человек 40 раз привлекался к административной ответственности за различные правонарушения, в том числе за хищение кабелей, пять раз был судим. Последний раз — за хищение кабелей с оборудования мобильных операторов. За три дня до случившегося он освободился из колонии.