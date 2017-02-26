МИНСК, 27 фев – Sputnik. Спецслужбы Кыргызстана задержали в аэропорту Манас Бишкека по подозрению в коррупции лидера оппозиционной парламентской фракции партии "Ата-Мекен" Омурбека Текебаева, который возвращался на родину после участия в зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене.

Генпрокуратура республики в отношении Текебаева и других лиц возбудила уголовное дело по статьям "коррупция" и "мошенничество" по заявлению российского бизнесмена Леонида Маевского. По данным ведомства, он утверждает, что в 2010 году Текебаев, будучи заместителем председателя временного правительства Кыргызстана, получил от него миллион долларов в обмен на допуск Маевского к управлению крупнейшим киргизским сотовым оператором ЗАО "Альфа Телеком" (торговая марка "Мегаком"). Видео с допросом Маевского было распространено в интернете.

График допроса

Задержанный ГКНБ лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев 17 часов не получал еду, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на секретариат парламентской фракции.

По словам его адвоката Чынары Джакупбековой, допрос длился с 8:00 до 19:00, без перерыва на обед.

В свою очередь пресс-служба ГКНБ заявила: информация о том, что "депутата не кормили, а давали только воду", не соответствует действительности. По данным силовиков, адвокат Джакупбекова явилась в 10:15, а в 10:45 начались следственные действия с ее участием. Допрос длился до 13:30, после чего адвокат общалась с Текебаевым до следующего следственного действия, которое началось в 16:40 и завершилось в 18:30.

Правда Маевского

Бизнесмен Леонид Маевский рассказал Sputnik, почему только сейчас сделал заявление о "сделке" с Текебаевым в 2010 году.

В 2010 году российский бизнесмен владел крупными телекоммуникационными активами сотовых компаний "Смартс", "Мегафон" и других. Кыргызстанский рынок, как утверждает Маевский, он знал достаточно хорошо еще с 1990-х, так как пять лет проработал в Казахстане и неоднократно бывал в киргизской столице. Кроме того, здесь работали его близкие соратники, занимавшие высокие должности в телекоммуникационной отрасли.

"Поступило предложение принять участие в приватизации MegaCom, и я его принял. Встреча с Текебаевым прошла в мае. Предложение было для меня понятным — известный рынок, ясный менеджмент… Заявление я пытался сделать еще несколько лет назад, но не был уверен, что ситуацию рассмотрят объективно", — рассказал Маевский.

Генпрокуратура КР сообщает, что в 2010 году Омурбек Текебаев, будучи зампредседателя Временного правительства, получил от предпринимателя один миллион долларов за допуск к управлению "Альфа Телеком". Однако впоследствии согласованные условия сделки не были выполнены, а деньги Текебаев якобы отдавать отказался.

"Мои компаньоны, владельцы крупного бизнеса в КР, которых я знаю уже более сорока лет, сказали: "Леонид, сейчас в Кыргызстане созрела такая ситуация, что твое заявление будет рассмотрено объективно и принципиально". Посоветовавшись с юристами и другими бизнесменами, которые работают на этом рынке, я решил сделать заявление, не опасаясь за свою безопасность и надеясь на объективное рассмотрение", — заявил Sputnik Маевский.

По словам бизнесмена, после истории с Текебаевым киргизский рынок его больше не интересует.

Реакция политиков

Экс-президент Кыргызстана Роза Отунбаева назвала задержание лидера оппозиционной парламентской партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева политическим преследованием и призвала к его немедленному освобождению.

"Грубое, несоразмерное инкриминируемому силовое задержание государственного деятеля, депутата Жогорку Кенеша (парламента – Sputnik), лидера фракции "Ата Мекен" Текебаева у трапа самолета, будто международного опасного террориста, стало наглядным свидетельством необратимой метаморфозы власти в стране. Политическим преследованием является не только сам факт и способ ареста, но и то, как используется вся машина пропаганды для дискредитации личности. Показания сомнительных свидетелей массированно навязываются обществу через государственные СМИ. Это полное игнорирование презумпции невиновности", — отмечается в заявлении Отунбаевой, возглавившей временное правительство Кыргызстана после свержения режима экс-президента Курманбека Бакиева в 2010 году.

Отунбаева считает, что Текебаев "внес неоценимый вклад" в демократическое развитие Кыргызстана и на протяжении четверти века "с риском для жизни боролся с семейно-клановой формой правления".

"Общественность справедливо требует немедленного освобождения Омурбека Текебаева и прекращения политических репрессий", — заявила она.

Экс-президент призвала все политические силы перед президентскими выборами "проявить гражданскую ответственность, бдительность и взвешенность", а власть — к благоразумию и ответственности.

"Обращаюсь ко всем политическим силам начать общественный диалог, широкоформатные политические консультации по осмыслению сложившейся ситуации в стране", — сказала Отумбаева.

Арест оппозиционного политика вызвал волну негодования среди его сторонников. В воскресенье возле здания ГКНБ в Бишкеке прошел митинг в поддержку лидера партии "Ата Мекен".

Подробности о ситуации в Бишкеке и уголовном деле против Омурбека Текебеева читайте на сайте Sputnik Кыргызстан .