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В Кыргызстане задержан лидер оппозиционной фракции парламента
27.02.2017 09:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 фев – Sputnik. Спецслужбы Кыргызстана задержали в аэропорту Манас Бишкека по подозрению в коррупции лидера оппозиционной парламентской фракции партии "Ата-Мекен" Омурбека Текебаева, который возвращался на родину после участия в зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене.
Генпрокуратура республики в отношении Текебаева и других лиц возбудила уголовное дело по статьям "коррупция" и "мошенничество" по заявлению российского бизнесмена Леонида Маевского. По данным ведомства, он утверждает, что в 2010 году Текебаев, будучи заместителем председателя временного правительства Кыргызстана, получил от него миллион долларов в обмен на допуск Маевского к управлению крупнейшим киргизским сотовым оператором ЗАО "Альфа Телеком" (торговая марка "Мегаком"). Видео с допросом Маевского было распространено в интернете.
График допроса
Задержанный ГКНБ лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев 17 часов не получал еду, сообщает
По словам его адвоката Чынары Джакупбековой, допрос длился с 8:00 до 19:00, без перерыва на обед.
В свою очередь пресс-служба ГКНБ заявила: информация о том, что "депутата не кормили, а давали только воду", не соответствует действительности. По данным силовиков, адвокат Джакупбекова явилась в 10:15, а в 10:45 начались следственные действия с ее участием. Допрос длился до 13:30, после чего адвокат общалась с Текебаевым до следующего следственного действия, которое началось в 16:40 и завершилось в 18:30.
Правда Маевского
Бизнесмен Леонид Маевский рассказал Sputnik, почему только сейчас сделал заявление о "сделке" с Текебаевым в 2010 году.
В 2010 году российский бизнесмен владел крупными телекоммуникационными активами сотовых компаний "Смартс", "Мегафон" и других. Кыргызстанский рынок, как утверждает Маевский, он знал достаточно хорошо еще с 1990-х, так как пять лет проработал в Казахстане и неоднократно бывал в киргизской столице. Кроме того, здесь работали его близкие соратники, занимавшие высокие должности в телекоммуникационной отрасли.
"Поступило предложение принять участие в приватизации MegaCom, и я его принял. Встреча с Текебаевым прошла в мае. Предложение было для меня понятным — известный рынок, ясный менеджмент… Заявление я пытался сделать еще несколько лет назад, но не был уверен, что ситуацию рассмотрят объективно", — рассказал Маевский.
Генпрокуратура КР сообщает, что в 2010 году Омурбек Текебаев, будучи зампредседателя Временного правительства, получил от предпринимателя один миллион долларов за допуск к управлению "Альфа Телеком". Однако впоследствии согласованные условия сделки не были выполнены, а деньги Текебаев якобы отдавать отказался.
"Мои компаньоны, владельцы крупного бизнеса в КР, которых я знаю уже более сорока лет, сказали: "Леонид, сейчас в Кыргызстане созрела такая ситуация, что твое заявление будет рассмотрено объективно и принципиально". Посоветовавшись с юристами и другими бизнесменами, которые работают на этом рынке, я решил сделать заявление, не опасаясь за свою безопасность и надеясь на объективное рассмотрение", — заявил Sputnik Маевский.
По словам бизнесмена, после истории с Текебаевым киргизский рынок его больше не интересует.
Реакция политиков
Экс-президент Кыргызстана Роза Отунбаева назвала задержание лидера оппозиционной парламентской партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева политическим преследованием и призвала к его немедленному освобождению.
"Грубое, несоразмерное инкриминируемому силовое задержание государственного деятеля, депутата Жогорку Кенеша (парламента – Sputnik), лидера фракции "Ата Мекен" Текебаева у трапа самолета, будто международного опасного террориста, стало наглядным свидетельством необратимой метаморфозы власти в стране. Политическим преследованием является не только сам факт и способ ареста, но и то, как используется вся машина пропаганды для дискредитации личности. Показания сомнительных свидетелей массированно навязываются обществу через государственные СМИ. Это полное игнорирование презумпции невиновности", — отмечается в заявлении Отунбаевой, возглавившей временное правительство Кыргызстана после свержения режима экс-президента Курманбека Бакиева в 2010 году.
Отунбаева считает, что Текебаев "внес неоценимый вклад" в демократическое развитие Кыргызстана и на протяжении четверти века "с риском для жизни боролся с семейно-клановой формой правления".
"Общественность справедливо требует немедленного освобождения Омурбека Текебаева и прекращения политических репрессий", — заявила она.
Экс-президент призвала все политические силы перед президентскими выборами "проявить гражданскую ответственность, бдительность и взвешенность", а власть — к благоразумию и ответственности.
"Обращаюсь ко всем политическим силам начать общественный диалог, широкоформатные политические консультации по осмыслению сложившейся ситуации в стране", — сказала Отумбаева.
Арест оппозиционного политика вызвал волну негодования среди его сторонников. В воскресенье возле здания ГКНБ в Бишкеке прошел митинг в поддержку лидера партии "Ата Мекен".
Подробности о ситуации в Бишкеке и уголовном деле против Омурбека Текебеева читайте на сайте
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По данным фракции, задержанного депутата допрашивали более 10 часов, без перерыва на обед. В Бишкеке прошли массовые акции протеста.
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