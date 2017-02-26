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BMW загорелся на ходу в Минске

27.02.2017 09:54 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 фев — Sputnik. Автомобиль BMW загорелся на ходу в районе перекрестка проспекта Пушкина и улицы Притыцкого в Минске в понедельник утром, сообщили Sputnik очевидцы.

BMW загорелся на ходу в Минске
© Фото: МЧС Беларуси
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По информации ГАИ Фрунзенского района, в автомобиле во время движения воспламенилась проводка, водитель самостоятельно пытался потушить автомобиль.

"Водитель остановился и начал тушить, вызвал МЧС. Никто не пострадал", — рассказал Sputnik командир взвода ДПС ОГАИ РУВД Фрунзенского района Андрей Шуканов.

Он отметил, что в прошлом году БМВ также дважды загорались во время движения.

 
Теги: Минск
 
 
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В ГАИ Фрунзенского района отметили, что это уже второе такое происшествие с автомобилем данной марки с начала года.

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