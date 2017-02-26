МИНСК, 27 фев — Sputnik. Автомобиль BMW загорелся на ходу в районе перекрестка проспекта Пушкина и улицы Притыцкого в Минске в понедельник утром, сообщили Sputnik очевидцы.



© Фото: МЧС Беларуси Одинокий пенсионер сгорел на пожаре в Жлобинском районе

По информации ГАИ Фрунзенского района, в автомобиле во время движения воспламенилась проводка, водитель самостоятельно пытался потушить автомобиль.

"Водитель остановился и начал тушить, вызвал МЧС. Никто не пострадал", — рассказал Sputnik командир взвода ДПС ОГАИ РУВД Фрунзенского района Андрей Шуканов.

Он отметил, что в прошлом году БМВ также дважды загорались во время движения.