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Пьяный водитель Audi погиб в Столинском районе

27.02.2017 11:18 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 фев — Sputnik. Проводится проверка по факту смертельного ДТП, которое произошло в Столинском районе, сообщили Sputnik в понедельник в Госавтоинспекции Брестской области.

Инцидент произошел вечером в минувшее воскресенье на автодороге Давид-Городок — поселок Хотомель. По предварительной информации, на закруглении дороги Audi 80, которой управлял 24-летний житель Давид-Городка, вылетела в кювет и опрокинулась.

"В результате аварии от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия", — рассказали в ГАИ.

Там отметили, что не справившийся с управлением водитель находился в нетрезвом состоянии.

 
Теги: Минск
 
 
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Автомобиль жителя Давид-Городка вылетел в кювет и опрокинулся, водитель погиб на месте ДТП от полученных травм.

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