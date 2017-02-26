МИНСК, 27 фев — Sputnik. Проводится проверка по факту смертельного ДТП, которое произошло в Столинском районе, сообщили Sputnik в понедельник в Госавтоинспекции Брестской области.

Инцидент произошел вечером в минувшее воскресенье на автодороге Давид-Городок — поселок Хотомель. По предварительной информации, на закруглении дороги Audi 80, которой управлял 24-летний житель Давид-Городка, вылетела в кювет и опрокинулась.

"В результате аварии от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия", — рассказали в ГАИ.

Там отметили, что не справившийся с управлением водитель находился в нетрезвом состоянии.