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Женщина в пьяной ссоре ударила мужа ножом на Нарочи

27.02.2017 11:40 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 фев — Sputnik. Выясняются обстоятельства инцидента в Мядельском районе, в результате которого погиб мужчина 1955 года рождения, сообщили Sputnik в министерстве внутренних дел Беларуси.

Инцидент произошел ближе к полуночи в минувшую субботу в курортном поселке Нарочь. Между супругами, употреблявшими спиртные напитки произошла ссора, в результате которой женщина нанесла своему мужу удар ножом в грудную клетку.

Мужчина 1955 года был госпитализирован и в ночь на воскресенье скончался в больнице, рассказали в МВД.

Там добавили, что подозреваемая была задержана сотрудниками правоохранительных органов.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина получил тяжелое ножевое ранение и спустя два часа скончался в больнице, подозреваемая задержана.

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