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Женщина в пьяной ссоре ударила мужа ножом на Нарочи
27.02.2017 11:40 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 фев — Sputnik. Выясняются обстоятельства инцидента в Мядельском районе, в результате которого погиб мужчина 1955 года рождения, сообщили Sputnik в министерстве внутренних дел Беларуси.
Инцидент произошел ближе к полуночи в минувшую субботу в курортном поселке Нарочь. Между супругами, употреблявшими спиртные напитки произошла ссора, в результате которой женщина нанесла своему мужу удар ножом в грудную клетку.
Мужчина 1955 года был госпитализирован и в ночь на воскресенье скончался в больнице, рассказали в МВД.
Там добавили, что подозреваемая была задержана сотрудниками правоохранительных органов.
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Мужчина получил тяжелое ножевое ранение и спустя два часа скончался в больнице, подозреваемая задержана.
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