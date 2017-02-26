МИНСК, 27 фев — Sputnik. Выясняются обстоятельства инцидента в Мядельском районе, в результате которого погиб мужчина 1955 года рождения, сообщили Sputnik в министерстве внутренних дел Беларуси.

Инцидент произошел ближе к полуночи в минувшую субботу в курортном поселке Нарочь. Между супругами, употреблявшими спиртные напитки произошла ссора, в результате которой женщина нанесла своему мужу удар ножом в грудную клетку.

Мужчина 1955 года был госпитализирован и в ночь на воскресенье скончался в больнице, рассказали в МВД.

Там добавили, что подозреваемая была задержана сотрудниками правоохранительных органов.