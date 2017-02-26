МИНСК, 27 фев — Sputnik. Не менее 20 человек получили травмы при инциденте в ходе традиционного карнавала в Рио-де-Жанейро, передает в понедельник Sputnik Бразилия .



© REUTERS Shannon Stapleton Водитель, протаранивший толпу в Новом Орлеане, задержан

Одна из платформ, на которой танцевали самбу, врезалась в ограждение. В итоге люди оказались зажатыми упавшей оградой. В "ловушку" попали и присутствовавшие на мероприятии журналисты.

Медики госпитализировали пострадавших, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

По информации агентства, в платформе был дефект, однако Лига школы самбы, участники которой танцевали на конструкции, допустила ее до участия в карнавале.

Расследованием обстоятельств происшествия занялась полиция.