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Платформа с танцовщицами протаранила ограду на карнавале в Рио

27.02.2017 12:00 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 фев — Sputnik. Не менее 20 человек получили травмы при инциденте в ходе традиционного карнавала в Рио-де-Жанейро, передает в понедельник Sputnik Бразилия.

Платформа с танцовщицами протаранила ограду на карнавале в Рио
© REUTERS Shannon Stapleton
Водитель, протаранивший толпу в Новом Орлеане, задержан

Одна из платформ, на которой танцевали самбу, врезалась в ограждение. В итоге люди оказались зажатыми упавшей оградой. В "ловушку" попали и присутствовавшие на мероприятии журналисты.

Медики госпитализировали пострадавших, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

По информации агентства, в платформе был дефект, однако Лига школы самбы, участники которой танцевали на конструкции, допустила ее до участия в карнавале.

Расследованием обстоятельств происшествия занялась полиция.

 
Теги: Минск
 
 
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Выяснилось, что в конструкции платформы был дефект, однако ее все же отправили на ежегодный карнавал.

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