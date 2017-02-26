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Платформа с танцовщицами протаранила ограду на карнавале в Рио
27.02.2017 12:00 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 фев — Sputnik. Не менее 20 человек получили травмы при инциденте в ходе традиционного карнавала в Рио-де-Жанейро, передает в понедельник
© REUTERS Shannon Stapleton
Одна из платформ, на которой танцевали самбу, врезалась в ограждение. В итоге люди оказались зажатыми упавшей оградой. В "ловушку" попали и присутствовавшие на мероприятии журналисты.
Медики госпитализировали пострадавших, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
По информации агентства, в платформе был дефект, однако Лига школы самбы, участники которой танцевали на конструкции, допустила ее до участия в карнавале.
Расследованием обстоятельств происшествия занялась полиция.
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Выяснилось, что в конструкции платформы был дефект, однако ее все же отправили на ежегодный карнавал.
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